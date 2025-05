ČESTA JE U BOLNICAMA I MOŽE BITI OPASNA Američki naučnici: Klostridiju bi trebalo lečiti drugom bakterijom

MIKROBIOLOG dr Džordan Bisanz, docent za biohemiju i molekularnu biologiju na Penn State, rade na pronalasku nove strategije koja bi, umesto antibioticima, bakteriju klostridiju naterala da se vrati u ono stanje u kojem nije patogen, obnavljanjem njegove neutralne uloge u celokupnom mikrobiomu.

Foto Shutterstock

Inače, klostridija može da bude ili opasan protivnik ili mirno koegzistirati u ljudskom crevu, u zavisnosti od okolnosti. Obično je prisutna u malim količinama u crevima i ne uzrokuje štetu, jer ravnoteža crevne mikrobiote sprečava njen prekomerni rast.

Međutim, antibiotici mogu poremetiti normalne crevne bakterije, dovesti do njenog prekomernog umnožavanja i osloboditi toksine koji dovode do teške upale creva. To dovodi do simptoma kao što su dijareja, bol u stomaku, a ponekad i po život opasan kolitis ili upalu debelog creva.

Antibiotici su od sedamdesetih bili osnovna terapija za klostridiju, stvarajući začarani krug večitih infekcija za mnoge ljude. Međutim, istraživanja se fokusiraju na nežnije pristupe lečenju, uključujući i one koji koriste mikrobe za vraćanje ravnoteže u crevnoj mikrobiotskoj zajednici.

Doktor Bisanz predvodi tim istraživača koji su testiranjem na miševima otkrili da je Peptostreptococcus anaerobius - rod anaerobnih, gram-pozitivnih bakterija, bio podjednako efikasan u suzbijanju infekcije klostridijom kao i transplantacija fekalne mikrobiote. Rezultati su objavljeni u Cell Host and Microbe.

U kostima i sirevima PROLIN je neesencijalna amino-kiselina koja se najviše nalazi u bujonima od kostiju i želatinu, sirevima i sojinom zrnu. Nalazi se u mnogo manjim količinama u mesu, mleku, jajima, semenkama i mahunarkama. Biljke mogu imati visoke nivoe prolina kao odgovor na stres, posebno temperaturni stres.

Kada je P. anaerobius prisutan u mikrobiomu da bi konzumirao prolin, klostridija ne može nekontrolisano da raste i da izazove probleme.

- Umesto transplantacije fecesa koji sadrži nepoznate organizme ili umesto proizvoda koji sadrži 40 različitih organizama, ponekad je dovoljan samo jedan - rekao je dr Bisanz.

Ovi argumenti mogli bi dalje da se ispitaju istraživanjima koja bi za cilj imala da ograniče dostupnost prolina u ljudskim crevima, da bi se P. anaerobius više stvarao. Dr Bizans kaže da bi to takođe moglo da uključi ishranu sa nižim sadržajem prolina, nove probiotike među bakterijama koji bi mogli da smanje prolin.