SAMI KOČE EVROPSKI PUT: Proces priključenja EU često ruše i trzavice i neslaganja na političkoj sceni Crne Gore

IAKO trenutno na evropskom putu Crne Gore ne postoje formalne blokade sa briselske adrese, ipak proces priključenja usporavaju neslaganja među državama članicama EU oko dinamike proširenja, kao i zahtev za ispunjavanje strogih merila u oblasti pravosuđa i vladavine prava. Na unutrašnjem planu, proces vrlo često koče političke trzavice u samoj Crnoj Gori, kao i neslaganja unutar vladajuće većine oko ključnih reformskih pitanja.

Jedna od vodećih članica EU Francuska je u decembru 2025. deblokirala pregovore i dala saglsnost CG za zatvaranje svih pet planiranih pregovaračkih poglavlja. Nakon što je Pariz iznenada blokirao poglavlja 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (ribarstvo) usledili su diplomatski razgovori na najvišem nivou koji su urodili plodom. Premijer Milojko Spajić sa saradnicima trenutno je u Francuskoj, gde traži čvrstu podršku u završnoj fazi pregovora o članstvu u EU. On će se na Jelisejskim poljima sastati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, predstavnicima Skupštine, Senata, Odbora za evropske poslove i privrednicima.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević iz grada svetlosti ističe da podrška Francuske ima poseban značaj.

- CG je posvećena tome da zatvori poglavlja do kraja godine i bude spremna za članstvo - istakla je Gorčevićeva.

U međuvremenu procurela je vest da Holandija navodno smatra da zvanična Podgorica nije ispunila neophodne uslove da privremeno zatvori poglavlje 2. Tu je "sporno" što Podgorica od Brisela traži da se crnogorskim državljanima na prostoru EU, i obrnuto, državljanima članica EU u CG, obezbedi zapošljavanje već nakon dve godine od dana ulaska u EU, dok Holanđani smatraju da taj period ne može biti kraći od pet do sedam godina.

Kritika JEDAN od glavnih problema je neizbor članova Fiskalnog saveta, što evropski zvaničnici ocenjuju kao ozbiljan institucionalni zastoj koji utiče na ukupnu dinamiku pregovora. Direktor generalnog direktorata za proširenje i susedstvo EK Ger Jan Kopman kritikovao je neizglasavanje članova Fiskalnog saveta u Crnoj Gori, ocenjujući da to negativno utiče na reformski proces i dinamiku pregovora sa EU.

Zebnja da bi Crna Gora mogla usporiti korak sa susednom Albanijom na putu za EU pojačala se nakon što je Tirana pre dva dana u Briselu zvanično ušla u završnu fazu pregovora o pristupanju Uniji.

Na evropskom putu Crna Gora bi mogla dobiti još jednog konkurenta - Island, a da li će se to desiti zavisi od toga da li će građani te zemlje na referendumu 29. avgusta glasati za prijem u EU. U slučaju pozitivnog ishoda, nastavili bi pregovore sa Briselom.

CG je ostvarila značajan napredak ka privremenom zatvaranju pregovaračkih poglavlja, iako su se poslednjih meseci pojavili znaci usporavanja. Od 33 poglavlja, privremeno je zatvorila 14. a za završetak ove priče potrebno je zatvoriti još njih 19.