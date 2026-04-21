Logom nameću identitet: U Crnoj Gori podeljena mišljenja o obaveznoj upotrebi znaka "Da je vječna" na službenim aktima

VLADA Crne Gore nedavno je usvojila vizuelni identitet kojim se obeležava 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.

Njime se pripisuje obavezna upotreba jubilarnog logotipa koji naglašava suverenost, s pratećim sloganom "Da je vječna", koji se mora naći na svim službenim aktima, memorandumima i prepiskama državnih organa do kraja godine.

Logotip se zasniva na bojama državnih simbola Crne Gore (crvena i zlatna). Iz Vlade upozoravaju da nepoštovanje ovog izgleda akta povlači "formalne i disciplinske posledice". Za državne službenike, eventualno ignorisanje logotipa tretiraće se kao povreda radne obaveze, dok su rukovodioci organa - ministri i direktori direktorata, direktno odgovorni Vladi za primenu ovih instrukcija. Nadzor će vršiti Generalni sekretrijat Vlade i Ministarstvo javne uprave.

Profesor Spasoje Tomić kaže za "Novosti" da Vlada pokušava da kroz svaku molbu, rešenje ili potvrdu "utera" građanima praznik 21. maj, pa čak i onima koji su toga dana bili protiv razdvajanja Crne Gore i Srbije.

Neposlušnost se kažnjava PRVI koji je osetio posledicu nepoštovanja logotipa je direktor Osnovne škole "Bajo Pivljanin" iz Plužina Milutin Mirjačić, koji je ekspresno razrešen te funkcije. On je poručio Vladi u Podgorici da škola na čijem je on čelu neće primenjivati tu odluku, ističući da obrazovna ustanova mora čuvati sopstveni integritet, tradiciju i dostojanstvo.

- Nije više bitno šta na papiru piše, može na njemu da stoji i da vam je kuća srušena ili da vam je porez skočio trista odsto, ali ako u desnom uglu ne blešti logo "Da je vječna" džaba vam posao. To se sad zove vizuelni identitet, a mi koji volimo da čitamo između redova to zovemo pasivno-agresivno uterivanje ljubavi - kaže Tomić. - Zamislite tu scenu, inspekcija ulazi u kancelariju, ne gledaju fioke, ne gledaju korupciju, nego vade lenjir i proveravaju da li je logotip za pomenutih dvadeset godina zauzeo tačno propisne milimetre. Ako si zaboravio logo ti si državni neprijatelj! Ako si stavio stari memorandum, ti si verovatno antidržavni element koji podriva temelje ovog našeg grafičkog raja.

- Posebno je dirljiva pretnja rukovodiocima. Ministrima se tresu fotelje ako logo ne bude dovoljno vidan, pa kaže, "politička i profesionalna odgovornost". Kamo sreće da se tako odgovaralo za prazne frižidere i pune koverte, kao što se sad strahuje od jednog običnog pečata. Kad već ne mogu da nam poprave standard, mogu da nam poprave dizajn. Poručujem Spajićevim službenicima da gledaju dobro u logotip jer oko sokolovo iz Generalanog sekretarijata Vlade ne spava.

Ono što je godinama bilo zaštitni znak vlasti Mila Đukanovića - nametanje identiteta kroz institucije, danas se nastavlja. Ličilo je da je ta politika poražena 30. avgusta 2020.