Crna Gora

Pametni odlaze - podobni ostaju: Uz radovanje što je EU sve bliža Crnoj Gori, postoji bojazan od odliva visokoobrazovanih

Veliša KADIĆ

02. 05. 2026. u 06:45

DOK državni zvaničnici svakodnevno saopštavaju da je ulazak Crne Gore u Evropsku uniju neupitan, civilni sektor se već bavi istraživanjima koliko će ulazak u društvo "velikih" koštati Crnogorce, posebno u odlivu najkvalitetnijih kadrova ka Briselu.

Паметни одлазе - подобни остају: Уз радовање што је ЕУ све ближа Црној Гори, постоји бојазан од одлива високообразованих

Foto: V.K.

Jer, kada Crna Gora postane punopravna članica, Đetići će zakucati na vrata Evropske banke, Agencije za zašitu životne sredine, sudova, tužilaštva, Evropola i brojnih drugih institucija. Računa se da bi se ta brojka mogla kretati između 550 i 650 najboljih stručnjaka koje Crna Gora trenutno ima, dok ima i sumornijih prognoza.

Prema procenama Pokreta Alternativa, Crna Gora će u prvih deset godina da izgubi oko 30.000 mladih, energičnih i preduzimljivih ljudi!

- Od tog broja sigurno će visokoobrazovani kadar činiti 10 do 15 odsto, što je oko tri do četiri hiljade najpametnijih ljudi ove zemlje. S druge strane, očekivano je da u prvih pet godina dobijemo oko 30.000 do 50.000 emigranata, zavisno od politike Vlade Crne Gore. Ako politika bude restriktivna ta brojka će biti bliže brojki od 30.000, ali sigurno ne manje od toga - kaže za "Novosti" mr Vesko Pejak, jedan od rukovodilaca Pokreta Alternativa CG.

On smatra da toliki odliv visokokvalitetnog domaćeg stanovništva i "uvoz" radnika niskog obrazovnog profila odraziće se na i onako slabu obrazovnu strukturu Crne Gore.

- Ako tome dodamo i 25.000 do 30.000 lažnih diploma, dobijamo nezahvalnu statistiku da pametni odlaze, a podobni ostaju. Ovo se već desilo u susednoj Hrvatskoj, a desiće se i u Crnoj Gori - prognozira naš sagovornik.

Foto: Privatna arhiva

Čišćenje administracije

PEJAK rešenje problema nalazi u uklanjanju kadrova sa lažnim diplomama u javnoj administraciji ili da se strancima uvedu kvote za angažovanje visokoobrazovanih Crnogoraca.
- U javnoj administraciji bi se oslobodilo najmanje pet do deset hiljada radnih mesta. Dovoljno da zaposlimo sve visokoobrazovane sa biroa rada, čak i da nam fali oko tri do četiri hiljade ljudi! Drugi metod - kvote, strane firme, osim rudnika, železnice, energije Crne Gore, moraju da koriste i - njeno znanje - zaključuje sagovornik.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Nemilosrdno ubijali saborce: Milovan Bulatović u knjizi Informbiro - državni zločin 1948. rasvetlio sudbine žrtava
Crna Gora

0 1

KAO posmrtno dete oca Vladimira koji je stradao u surovim likvidacijama Bjelopoljskog komiteta 1949. godine (vreme Informbiroa), Milovan Bulatović je godinama tražio odgovore na pitanja o tom zločinu, ali i o drugim nerasvetljenim događajima koji su zapečatili sudbinu mnogih rodoljuba i njihovih porodica, koji su u ono vreme označeni kao neprijatelji države samo zato što se nisu odrekli Rusije i Staljina.

01. 05. 2026. u 06:45

Politika
Tenis
Fudbal
Pošli na uranak - završili u opštini: Kako je izgledalo Čolino venčanje 1. maja? Svi mislili da je skrivena kamera

