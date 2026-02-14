SUNČANO JOŠ DANAS, ONDA STIŽE HLADNI TALAS: Vremenska prognoza za subotu, 14. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

VREME U SRBIJI

Ujutro i pre podne pretežno sunčano, a tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje, dok će temperature varirati od nula do 17 stepeni.

Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima, dok je na visokim planinama moguć sneg.

Vetar slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu ujutro i pre podne pretežno sunčano, dok će postepeno naoblačenje u toku dana uveče i tokom noći povremeno usloviti kišu.

Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.

PROGNOZA NAREDNIH DANA

Hladnije vreme zadržaće se do sredine naredne nedelje kada se očekuje osetniji porast temperature.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"