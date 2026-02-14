Društvo

SUNČANO JOŠ DANAS, ONDA STIŽE HLADNI TALAS: Vremenska prognoza za subotu, 14. februar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 02. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

СУНЧАНО ЈОШ ДАНАС, ОНДА СТИЖЕ ХЛАДНИ ТАЛАС: Временска прогноза за суботу, 14. фебруар

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

VREME U SRBIJI

Ujutro i pre podne pretežno sunčano, a tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje, dok će temperature varirati od nula do 17 stepeni.

Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima, dok je na visokim planinama moguć sneg.

Vetar slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu ujutro i pre podne pretežno sunčano, dok će postepeno naoblačenje u toku dana uveče i tokom noći povremeno usloviti kišu.

Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.

PROGNOZA NAREDNIH DANA

Hladnije vreme zadržaće se do sredine naredne nedelje kada se očekuje osetniji porast temperature.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSEĆAJ SE LAGANO, A SITO UZ BOOM BOX SMOOTHIE

OSEĆAJ SE LAGANO, A SITO UZ BOOM BOX SMOOTHIE