SUNČANO JOŠ DANAS, ONDA STIŽE HLADNI TALAS: Vremenska prognoza za subotu, 14. februar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutro i pre podne pretežno sunčano, a tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje, dok će temperature varirati od nula do 17 stepeni.
Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima, dok je na visokim planinama moguć sneg.
Vetar slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu ujutro i pre podne pretežno sunčano, dok će postepeno naoblačenje u toku dana uveče i tokom noći povremeno usloviti kišu.
Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
PROGNOZA NAREDNIH DANA
Hladnije vreme zadržaće se do sredine naredne nedelje kada se očekuje osetniji porast temperature.
(sputnikportal.rs)
