OSUĐEN RADOJE ZVICER: Odbeglom šefu kavačkog klana 16 godina robije zbog šverca 743 kilograma kokaina

ODBEGLI šef kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina, potvrdila je samostalna savetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.

Uprava policije

Jedan od vođa tog klana Slobodan Kašćelan dobio je 13 godina, a na istu kaznu osuđen je i Igor Božović.

Igor Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora.

Prvostepenu presudu izrekla je sutkinja Sonja Keković.

Sud je u prvostepenoj odluci u potpunosti prihvatio navode iz optužnice Specijalnog državnog tužilaštva.

(Vijesti)