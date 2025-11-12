Crna Gora

OSUĐEN RADOJE ZVICER: Odbeglom šefu kavačkog klana 16 godina robije zbog šverca 743 kilograma kokaina

Новости онлине

12. 11. 2025. u 15:00

ODBEGLI šef kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina, potvrdila je samostalna savetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.

ОСУЂЕН РАДОЈЕ ЗВИЦЕР: Одбеглом шефу кавачког клана 16 година робије због шверца 743 килограма кокаина

Uprava policije

Jedan od vođa tog klana Slobodan Kašćelan dobio je 13 godina, a na istu kaznu osuđen je i Igor Božović.

Igor Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora.

Prvostepenu presudu izrekla je sutkinja Sonja Keković.

Sud je u prvostepenoj odluci u potpunosti prihvatio navode iz optužnice Specijalnog državnog tužilaštva.

(Vijesti)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG