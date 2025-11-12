Crna Gora

ĐURIŠIĆA OPET NEMA! Policija pretresla Đurđeve Stupove - Od spomenika ni traga (VIDEO)

М.Секуловић

12. 11. 2025. u 14:31

INSPEKTORI beranske policije ušli su oko 12:30 časova u konak manastira Đurđevi stupovi i uručili mitropolitu budimljansko-nikšićkom Metodiju rešenje o privremenom oduzimanju spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću.

ЂУРИШИЋА ОПЕТ НЕМА! Полиција претресла Ђурђеве Ступове - Од споменика ни трага (ВИДЕО)

Foto: M.Sekulović

Kako saznajemo, u konaku manastira nije pronađen spomenik Đurišiću, a završen je pretres ostalih prostorija, koji je vladika omogućio nakon uručenja sudskog rešenja. 

Pogledajte snimak iz porte manastira Đurđevi Stupovi.

Podsetimo, vanraspravno veće Osnovnog suda u Beranama naložilo je privremeno oduzimanje spomenika u okviru postupka protiv Vujadina Dobrašinovića, optuženog za nelegalno podizanje spomen-obeležja, a ta odluka je usledila nakon što je sudija Dubravka Popović pet puta odbila zahtev tužilaštva za oduzimanje.

