ĐURIŠIĆA OPET NEMA! Policija pretresla Đurđeve Stupove - Od spomenika ni traga (VIDEO)

INSPEKTORI beranske policije ušli su oko 12:30 časova u konak manastira Đurđevi stupovi i uručili mitropolitu budimljansko-nikšićkom Metodiju rešenje o privremenom oduzimanju spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću.

Foto: M.Sekulović

Kako saznajemo, u konaku manastira nije pronađen spomenik Đurišiću, a završen je pretres ostalih prostorija, koji je vladika omogućio nakon uručenja sudskog rešenja.

Pogledajte snimak iz porte manastira Đurđevi Stupovi.

Podsetimo, vanraspravno veće Osnovnog suda u Beranama naložilo je privremeno oduzimanje spomenika u okviru postupka protiv Vujadina Dobrašinovića, optuženog za nelegalno podizanje spomen-obeležja, a ta odluka je usledila nakon što je sudija Dubravka Popović pet puta odbila zahtev tužilaštva za oduzimanje.