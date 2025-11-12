Crna Gora

JEDAN EVRO KAPITALA I BORAVIŠNA DOZVOLA: Na jednoj adresi u Budvi registrovano čak 2.606 stranih kompanija - Turci vlasnici većine

В.Н.

12. 11. 2025. u 12:18

NA JEDNOJ adresi u Budvi, u samo dve poslovne zgrade, registrovano je neverovatnih 2.606 kompanija, podatak je iz javno dostupnog registra Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS).

ЈЕДАН ЕВРО КАПИТАЛА И БОРАВИШНА ДОЗВОЛА: На једној адреси у Будви регистровано чак 2.606 страних компанија - Турци власници већине

Foto: Piksabej

Prema navodima iz više izvora, piše podgorički portal Borba, reč je fiktivnim preduzećima, od kojih je veliki broj u vlasništvu državljana Turske, a koja postoje samo "na papiru'' i koriste se kao paravan za boravak i dobijanje dozvola u Crnoj Gori.

U zgradama koje se nalaze između Sekretarijata za urbanizam Opštine Budva i Uprave prihoda, prema dostupnim podacima, registrovano je na hiljade kompanija koje nemaju nikakav stvarni poslovni prostor, zaposlene niti ekonomsku aktivnost.

Većina njih koristi identične adrese i kontakt podatke, a pojedine firme dele i iste predstavnike ili zastupnike.

Na terenu se može videti da su u tim objektima smeštene agencije koje se bave "poslovnim asistiranjem'', odnosno ponudom fiktivne registracije firmi za strane državljane.
U praksi, strani državljani — pretežno iz Turske — osnivaju preduzeće sa minimalnim kapitalom (jedan evro), čime ostvaruju osnov za dobijanje privremene boravišne dozvole.
Prema rečima neimenovanih izvora portala iz budvanskog privrednog sektora, takve firme "postoje samo na papiru'', a stvarna svrha im je da omoguće legalizovan boravak u zemlji.

- Na jednoj adresi imate i po stotinu firmi koje se nikada nisu pojavile ni u jednoj poreskoj prijavi. Radi se o mehanizmu koji se koristi širom primorja, ali Budva je epicentar - navodi jedan poreski inspektor koji je želeo da ostane anoniman.

