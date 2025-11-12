JEDAN EVRO KAPITALA I BORAVIŠNA DOZVOLA: Na jednoj adresi u Budvi registrovano čak 2.606 stranih kompanija - Turci vlasnici većine
NA JEDNOJ adresi u Budvi, u samo dve poslovne zgrade, registrovano je neverovatnih 2.606 kompanija, podatak je iz javno dostupnog registra Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS).
Prema navodima iz više izvora, piše podgorički portal Borba, reč je fiktivnim preduzećima, od kojih je veliki broj u vlasništvu državljana Turske, a koja postoje samo "na papiru'' i koriste se kao paravan za boravak i dobijanje dozvola u Crnoj Gori.
U zgradama koje se nalaze između Sekretarijata za urbanizam Opštine Budva i Uprave prihoda, prema dostupnim podacima, registrovano je na hiljade kompanija koje nemaju nikakav stvarni poslovni prostor, zaposlene niti ekonomsku aktivnost.
Na terenu se može videti da su u tim objektima smeštene agencije koje se bave "poslovnim asistiranjem'', odnosno ponudom fiktivne registracije firmi za strane državljane.
U praksi, strani državljani — pretežno iz Turske — osnivaju preduzeće sa minimalnim kapitalom (jedan evro), čime ostvaruju osnov za dobijanje privremene boravišne dozvole.
Prema rečima neimenovanih izvora portala iz budvanskog privrednog sektora, takve firme "postoje samo na papiru'', a stvarna svrha im je da omoguće legalizovan boravak u zemlji.
- Na jednoj adresi imate i po stotinu firmi koje se nikada nisu pojavile ni u jednoj poreskoj prijavi. Radi se o mehanizmu koji se koristi širom primorja, ali Budva je epicentar - navodi jedan poreski inspektor koji je želeo da ostane anoniman.
(Sputnjik)
