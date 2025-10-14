Crna Gora

VOZIO POD DEJSTVOM 5 VRSTA DROGA: Pretresom u kući pronađeno i oružje

V.N.

14. 10. 2025. u 08:17

KONTROLOM jednog vozača u Ulcinju utvrđeno je da je vozilom upravljao pod dejstvom pet vrsta droga, kod njega su pronađeni narkotici, dok je pretresom stana u kojem boravi pronađeno oružje, saopštila je crnogorska policija.

ВОЗИО ПОД ДЕЈСТВОМ 5 ВРСТА ДРОГА: Претресом у кући пронађено и оружје

Foto: B. G.

Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo marke "audi" ulcinjskih registarskih oznaka i lice koje je njime upravljalo A.G. (25) iz toga grada, navodi se u saopštenju. Kod njega je tom prilikom pronađeno manje pakovanje sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana i manje pakovanje sa sadržajem opojne droge hašiš, precizira se u saopštenju. A.G. je i testiran na prisustvo psihoaktivnih supstanci i utvrđeno je da je vozilom upravljao pod dejstvom pet vrsta droga i on je lišen slobode zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, saopštila je crnogorska policija.

Po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici pribavljena je naredba za pretres stana i drugih prostorija koje koristi ovo lice, gde je pronađena i oduzeta manja količina opojne droge marihuana, kao i dve lovačke puške i pištolj marke CZ. Oružje je oduzeto iz preventivnih razloga i biće predmet odgovarajućeg postupka, a protiv A.G. je podneta i prekršajna prijava iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, navodi se u saopštenju crnogorske policije.

