VOZIO POD DEJSTVOM 5 VRSTA DROGA: Pretresom u kući pronađeno i oružje
KONTROLOM jednog vozača u Ulcinju utvrđeno je da je vozilom upravljao pod dejstvom pet vrsta droga, kod njega su pronađeni narkotici, dok je pretresom stana u kojem boravi pronađeno oružje, saopštila je crnogorska policija.
Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo marke "audi" ulcinjskih registarskih oznaka i lice koje je njime upravljalo A.G. (25) iz toga grada, navodi se u saopštenju. Kod njega je tom prilikom pronađeno manje pakovanje sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana i manje pakovanje sa sadržajem opojne droge hašiš, precizira se u saopštenju. A.G. je i testiran na prisustvo psihoaktivnih supstanci i utvrđeno je da je vozilom upravljao pod dejstvom pet vrsta droga i on je lišen slobode zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, saopštila je crnogorska policija.
Po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici pribavljena je naredba za pretres stana i drugih prostorija koje koristi ovo lice, gde je pronađena i oduzeta manja količina opojne droge marihuana, kao i dve lovačke puške i pištolj marke CZ. Oružje je oduzeto iz preventivnih razloga i biće predmet odgovarajućeg postupka, a protiv A.G. je podneta i prekršajna prijava iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, navodi se u saopštenju crnogorske policije.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)