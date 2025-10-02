Crna Gora

VIRTUELNO ISTRAŽIVANJE U BOKI: Potpoljeni brod Tihani u globalnoj igri

Vitka Vujnović

02. 10. 2025. u 14:48

U OKVIRU evropskog projekta CREAMARE koji je kofinansiran iz programa Kreativna Evropa, istraživači sa Univerziteta Crne Gore doprineli su razvoju video-igre CREAMARE – The Game, dostupne besplatno na platformama Steam i Epic Games Store.

FOTO: RT HN

Igračima je tako omogućeno da virtuelno zarone u Bokokotorski zaliv i istraže olupinu parobroda Tihani, potopljenog 1917. kod ostrva Mamula, jednog od najpoznatijih ronilačkih lokaliteta u Crnoj Gori. Igra nudi i podvodne lokalitete iz Egipta, Izraela, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Italije i Španije.

Univerzitetski tim Crne Gore je zahvaljujući istraživanju Hercegnovljanina  Dragana Gačevića, pripremio scenario i izradio precizan 3D model olupine, uz prateći istorijski kontekst.

-Cilj nam je da tehnologijom i interaktivnom formom edukujemo globalnu javnost o našoj podvodnoj baštini i ekološkim izazovima mora, objašnjava Darko Kovačević iz Centra za arheologiju.

Zanimljivo je da je za kratko vreme CREAMARE – The Game  privukla preko 60 hiljada  igrača širom sveta i dobila status UN Ocean Decade projekta.

