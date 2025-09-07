OČEVICI OTKRIVAJU ŠTA SE DESILO U BUDVI: Pronađena jedna čaura
DANAS je oko 14.15 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mestu Brajići. Tada je T.S. (24), koja se nalazila na motociklu sa licem S.B., zadobila povrede i njoj se ukazuje lekarska pomoć, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Danas je oko 14.15 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mestu Brajići. Tada je T.S. (24), koja se nalazila na motociklu sa licem S.B., zadobila povrede i njoj se ukazuje lekarska pomoć, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Očevici pucnjave su "Pobjedi" rekli da su videli đevojku kako pada sa motora. Ranjena devojka je prevezena u bolnicu u Cetinju.
Istraga je u toku, a na licu mesta nalaze se pripadnici policije.
Kako saznajemo, na mestu incidenta na putu Budva - Cetinje, pronađena je jedna čaura.
(Pobjeda)
Preporučujemo
UPUCANA DEVOJKA U BUDVI: Ranjena tokom vožnje, pucano sa drugog motora?
07. 09. 2025. u 15:04
DVA KAMIONA UDARILA DETE, PA SE SUDARILA: Detalji nesreće na pešačkom prelazu u Nišu
07. 09. 2025. u 14:22
JEZIVA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Poginuo dok je postavljao sigurnosni trougao
07. 09. 2025. u 09:35
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)