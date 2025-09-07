OČEVICI OTKRIVAJU ŠTA SE DESILO U BUDVI: Pronađena jedna čaura

DANAS je oko 14.15 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mestu Brajići. Tada je T.S. (24), koja se nalazila na motociklu sa licem S.B., zadobila povrede i njoj se ukazuje lekarska pomoć, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Foto: B.D.

Očevici pucnjave su "Pobjedi" rekli da su videli đevojku kako pada sa motora. Ranjena devojka je prevezena u bolnicu u Cetinju.

Istraga je u toku, a na licu mesta nalaze se pripadnici policije.

Kako saznajemo, na mestu incidenta na putu Budva - Cetinje, pronađena je jedna čaura.

(Pobjeda)