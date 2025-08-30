ČETVORO POVREĐENIH U DIREKTNOM SUDARU: Prešao u suprotnu traku i napravio karambol

ČETIRI osobe povređene su u udesu koji se dogodio jutros u 3.30 u Rafailovićima. Oni su transportovani u kotorski Klinički centar gde im se ukazuje lekarska pomoć.

Prema prvim informacijama, došlo je do čeonog sudara "bmw-a" i "golfa". Automobilom "bmw" upravljao je V. M. (27) iz Kotora sa kojim se u vozilu nalazila M. L. (26) iz Hrvatske. K. D. (23) iz Srbije upravljao je golfom, a sa njim u vozilu se nalazio Đ.B. (40).

Nezvanično, do saobraćajne nezgode je došlo kada je V.M. iz za sada neutvrđenih razloga, vozilom prešao u suprotnu saobraćajnu traku, koja je namenjena za odvijanje saobraćaja u suprotnom smeru i na taj način ostvario kontakt sa vozilom kojim je upravljao K. D. pri čemu dolazi do čeonog sudara.

Saobraćaj je bio u prekidu do 05.10 časova.

(Vijesti)

