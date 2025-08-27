DEČAKU IZ SRBIJE AMPUTIRANA ŠAKA: Uhapšen muškarac nakon eksplozije ronilačke boce
SUDIJA za istragu kotorskog Osnovnog suda Špiro Pavićević odredio je pritvor do 30 dana državljaninu Srbije M.B. (45) zbog incidenta na plaži Ploče, u Kotoru, u kojem je maloletnik izgubio šaku.
Sudija Pavićević saslušao je okrivljenog u prisustvu branioca te prihvatio predlog tužilaštva i odredio pritvor, to je "Vijestima" potvrdio portparol Osnovnog suda Veljko Bulatović.
Uhapšeni Srbin, M.B. je upućen u spuški Istražni zatvor. On se sumnjiči za teška dela protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i delatnošću osiguranja.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, M.B. (45) je, kako se sumnja, krivična dela koja mu se stavljaju na teret izvršio na način što je opšte opasnom radnjom i opšte opasnim sredstvom izazvao opasnost za život ili telo ljudi na jednoj plaži u mestu Krimovica kod Budve, dok se bavio bez registracije ili odobrenja privrednom ili drugom delatnošću, te je usled toga nastupila teška telesna povreda jednog maloletnog lica.
"Tačnije, u neđelju je u blizini plaže u mestu Krimovica došlo do eksplodiranja boce za ronjenje, dok su prilikom detonacije fragmenti boce na većoj udaljenosti pogodili gore pomenuto oštećeno lice, stranog državljanina, u predelu ruke, kojom je prilikom došlo do amputacije šake. Ovo lice je prevezeno na ukazivanje lekarske pomoći, dok su se zbog lakših telesnih povreda usled detonacije, na ukazivanje lekarske pomoći javila još dva lica", piše u saopštenju.
Blic
