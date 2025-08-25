KRIVIČNA PRIJAVA MILU ĐUKANOVIĆU: Formiran predmet zbog sumnje da je namestio posao sinu
SPECIJALNO državno tužilaštvo Crne Gore formiralo je predmet protiv bivšeg premijera Mila Đukanovića povodom krivične prijave koju je protiv njega podneo Momo Koprivica, potpredsednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, a u vezi dodele koncesije za MHE Bistrica firmi BB Hidro.
- Potpredsednik Koprivica je, shodno dopisu SDT-a, dostavio dokumentaciju u originalu, a zapisnike sa sednica Vlade i njene zaključke, u vidu overene kopije - saopštio je Kabinet Koprivice.
Dodaju da je potpredsednik Vlade uz dokaznu građu, u krivičnoj prijavi, pored ostalog, naveo da je Đukanović svojim činjenjem i omogućavanjem svom sinu Blažu Đukanoviću da zaključi koncesioni ugovor sa Vladom kojom je rukovodio, teže povredio odredbe čl. 14 Zakona o sprečavanju korupcije, kojim je, pored ostalog, propisano:
- Organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju ne može da zaključi ugovor sa privrednim društvom ili drugim pravnim licem u kojem javni funkcioner i sa njim povezano lice ima privatni interes.
- Iz navedene norme proizlazi nesporan zaključak da Vlada Crne Gore, kao organ izvršne vlasti na čijem je čelu bio bivši predsednik Milo Đukanović, nije mogla zaključiti sporni ugovor o koncesiji sa pravnim licem „BB Hidro“ iz Podgorice, u kojem njegov srodnik u pravoj liniji ima privatni interes. Zakonitom ocenom navoda istaknute pravne norme, sveobuhvatno i celovito se može utvrditi koliko je bivši premijer, svestan svog dela, čije izvršenje je hteo i na koje je pristao, postupao protivno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije, koje se odnose na ograničenja u vršenju javne funkcije i na taj način zloupotrebio službeni položaj u odnosu na opšti javni interes - stoji se u saopštenju.
Na osnovu tog nezakonitog i ništavog ugovora, kako navode, uz brojne povlastice, mHe Bistrica Lipovska do januara 2025. godine imala proizvedenu električnu energiju na nivou 8.933.070 kWh i ostvarila od države po osnovu mesečnih faktura bez Pdv-a 964.339 eura, što ukazuje na motiv počinjene zloupotrebe, a to je enormna imovinska korist, prenosi RTCG.
- Ovaj slučaj je prilika da se prekine višedecenijska praksa nekažnjivosti elita koje su privatizovale državu, njene resurse i institucije. Niko nije i ne sme biti iznad zakona, pa ni oni koji su godinama odlučivali u ime svih nas. Građani imaju pravo da znaju kako su, pod okriljem vlasti, unosni državni ugovori završavali u rukama najbližih srodnika onih koji su te ugovore potpisivali. Taj model upravljanja državom, kao privatnom imovinom, mora biti razotkriven i sankcionisan do kraja - navodi se u saopštenju.
Procesuiranje nedodirljivih
U pitanju, kako tvrde, nije samo jedan ugovor.
- U pitanju je simbol jedne čitave epohe zloupotrebe moći, u kojoj su porodične firme pojedinaca u vrhu vlasti bile važnije od interesa države i građana. Ovaj slučaj može biti istorijski korak ka demontaži sistema u kojem je država postojala zbog vlasti, a ne vlast zbog države i građana. Borba protiv korupcije na visokom nivou nije deklaracija, to je spremnost da se procesuiraju i oni koji su nekada bili nedodirljivi - kaže se u saopštenju.
Osim SDT-u, u vezi ovog slučaja potpredsednik Koprivica je podneo i prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije, u cilju utvrđivanja povrede odredaba Zakona o sprečavanju korupcije, kao i Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa i tužilaštvu, u cilju utvrđivanja ništavosti ugovora, jer je Zakonom o sprečavanju korupcije propisano da se na ugovore zaključene suprotno članu 14. tog zakona shodno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima o ništavosti ugovora.
