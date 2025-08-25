Crna Gora

MEDVED POKUŠAO DA RASKOPA GROB U POTRAZI ZA HRANOM: Bizaran incident u Crnoj Gori

NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove.

- Pre nekoliko dana imali smo nesvakidašanji, ali nažalost istinit događaj da je preskočio ogradu seoskog groblja i pokušao da otkopa dva groba. Odgrnuo je kompletnu zemlju sa jednog i nešto ga je najverovatnije uplašilo kad nije otvorio betonske ploče", rekao je Ivan Krunić, meštanin sela Donji Unač, a preneo RTCG.

Kao dugogodišnji rendžer u Parku prirode Piva, Krunić kaže da je medveda bilo mnogo manje.

„Ranije je manje medveda bilo, mnogo manje. Malo ko je video medveda, malo kad je ušao u selo, poslednjih par godina ne preza da uđe u sela", kazao je Krunić.
 

