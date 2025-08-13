Crna Gora

BUKTI POŽAR U SELU BEZJOVO U KUČIMA: Vatra sve bliže kućama (VIDEO)

Novosti online

13. 08. 2025. u 00:36

VELIKI požar trenutno zahvata selo Bezjovo u Kučima i širi se velikom brzinom prema Ublima.

БУКТИ ПОЖАР У СЕЛУ БЕЗЈОВО У КУЧИМА: Ватра све ближе кућама (ВИДЕО)

Foto: Printskrin FB Aleksandar Dragićević

Prema rečima meštana vatra se približava kućama.

Na terenu su vatrogasne jedinice.

Meštanka Ubala kaže da je vazduh zagađen dimom i da se otežano diše.

(RTCG)

