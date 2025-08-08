UKLONJEN SPOMENIK PAVLU ĐURIŠIĆU: Meštani sami sklonili obeležje posle osveštanja

SPOMENIK četničkom komandantu Pavlu Đurišiću koji je otkriven danas u beranskom selu Gornje Zaostro, meštani su uklonili oko 14 sati. On je sada izmešten u obližnju crkvu. Spomenik je jutros otkrio mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije.

Foto: Društvene mreže/Printskrin

- Mi ćemo ovaj spomenik staviti u crkvu, a daće bog da se postavi i u sred Berana. Njemu je Berane sve dalo, on se tu i formirao, i zato ga je prvog i oslobodio. Najvažnije od svega je da smo saborno i zajedno svi - poručio je Metodije.

Metodije je ranije danas služo liturgiju u Hramu Svete Mati Paraskeve u Gornjem Zaostru kod Berana, i poručio da će spomenik Pavla Đurišića koji je juče postavljen u tom selu staviti u crkvu, “pa nek dođu da ruše crkvu”.

- Vojvodi Pavlu i svima vojnicima, ratnicima, oficirima, podofiricima i borcima jugoslovenske vojske u otažbini vječna pamjat - rekao je mitropolit Metodije.

Četnički vojvoda Miodrag Gigo Božović kaže da su sinoć došli u dva ujutro, misleći da niko ne čuva spomenik.

- Bilo ih je preko stotinu, a i nas je bilo toliko… Rekli su da imamo vremena do 15 časova da uklonimo velikog vojvodu koji je sve dao za srpstvo i srpski narod. E to su, braćo moja, komunisti i pioniri Titovi koji su okovanih mozgova. I oni stari njihovi SUBNOR-ovci senilni, a tu organizaciju bi trebalo zabraniti i ukinuti… Ja im poručujem – nemojte da rušite Pavla Đurišića. ne sme da se dira ničija bogomolja, ničiji spomenik. Mi četnici nikad nismo rušili. Nećemo ni danas, ni sutra. Ostajemo ono što smo – naslednici Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini - kaže Božović.

Beranska policija uhapsila je juče sugrađanina Vujadina Dobrašinovića, zbog podizanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru.

U beranskom selu se održava sabor poštovalaca četničkog pokreta.

Protiv njega je policija podnela krivičnu prijavu zbog krivičnog dela – povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obeležja. Uprava policije saopštila je da je Dobrašinović spomenik podigao na svom zemljištu. Nakon saslušanja u tužilaštvu, određeno mu je zadržavanje do 72 sata.

Uklanjanje spomenika planirano je do 15 sati danas.

(Vijesti)