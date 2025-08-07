EVO U KAKVOM JE STANJU MARKO LJUBIŠA KAN POSLE PUCNJAVE: Oglasila se crnogorska policija

BUDVANIN Marko Ljubiša Kan ranjen je na bazenu hotela u Pržnu, nakon što je na njega pucano iz vatrenog oružja.

Marko Ljubiša, Foto Privatna arhiva

Prema istim informacijama, Kan je prethodno bio u društvu, koje se potom razišlo, a kada je ostao sam, jedna osoba, koja je takođe bila na hotelskom bazenu, zapucala je ka njemu.

Napadač je u bjekstvu, a policija je na licu mesta.

Ljubiša je zadobio povrede koje nisu opasne po život i medicinski je zbrinut.

O slučaju se oglasila i crnogorska policija:

- Službenici Odeljenja bezbednosti Budva postupaju po prijavi da je u kompleksu jednog hotela došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane nepoznatog lica, prilikom čega je zadobilo povrede lice M.Lj, a koje za sada, prema preliminarnim informacijama, nisu opasne po život, i dok je lice medicinski zbrinuto - saopštila je Uprava policije.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će na licu mjesta obaviti uviđaj.

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti 'Jug', u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala i drugih organizacionih jedinica, preduzimaju hitne mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, o čemu će javnost biti fazno informisana - piše u saopštenju.

(Vijesti)