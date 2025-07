DELIĆ UBIO ŽUGIĆA? Ministar se pozvao na izjavu bivšeg telohranitelja Brana Mićunovića

MINISTAR unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović izazvao je "zemljotres" u državnom parlamentu kada je saopštio da je nekadašnjeg policijskog funkcionera Gorana Žugića, savetnika za bezbednost tadašnjeg šefa države Mila Đukanovića, ubio Ivan Delić (55) iz Budve. On je ovo rekao odgovarajući na pitanje poslanika na temu - "Bezbednosna situacija u Crnoj Gori". Žugić je ubijen hicima iz vatrenog oružja, 31. maja 2000.

"Prozvani" Delić i Aleksandar Keković (34) iz Podgorice izručeni su krajem maja Crnoj Gori iz Ujedinjenih Arpskih Emirata. Za Delićem je crnogorska policija tragala od jula prošle godine zbog optužbi da je deo kriminalne grupe Vasa Ulića i Radoja Zvicera, koja je razbijena u velikoj međunarodnoj akciji "General". Ministar Šaranović je kazao da je upravo sa ubistvom Žugića u Crnoj Gori krenula serija mafijaških likvidacija.

- Krvavi pir počinje 31. maja 2000. Informacija broj jedan, zavedena u službi javne bezbednosti pre 25 godina, sadrži ove podatke. Prema neproverenim podacima, Goran Žugić je ostvario posredan ili neposredan kontakt sa Naserom Orićem dvadesetak dana pre pogibije, kad je boravio u Bratuncu i tom prilikom se sreo sa Milovanom Žugićem, svojim rođakom. Preko saradničke pozicije, radi provere navedenih operativnih podataka, ostvaren je kontakt sa Naserom Orićem. Orić nam je poručio da se ne mučimo mnogo, dakle, jer imamo čoveka u MUP, koji zna sve i koji je saučesnik u tome - naglasio je Šaranović.

Kako je rekao, operativni podaci i saznanja o delovanju kriminalne grupacije sa područja Crne Gore, njihova sprega sa pripadnicima SDB i MUP RCG, potvrđeni su iz više izvora.

- Prema izjavi bivšeg vozača i telohranitelja Brana Mićunovića, ubistvo Gorana Žugića počinio je Ivan Delić, po nalogu Darka Belog Raspopovića i Brana Mićunovića, iz razloga saznanja Žugića o kriminalnim aktivnostima ove grupacije. A posebno oko krijumčarenja cigareta i droge. U saznanju smo da je on to i saopštio Branu Mićunoviću. Prilikom obavljanja razgovora sa tom osobom, on je insistirao na razgovoru sa predsednikom republike, nedvosmisleno tvrdeći da iza ubistva Gorana Žugića stoje Beli Raspopović i Brano Mićunović, koje direktno dovodi u vezu sa likvidacijama u Crnoj Gori i Srbiji - Pavićevića, Vujičića, Jovanovića, Ćosovića, Nedovića, Labovića i drugih - podsetio je Šaranović.

Izvor iz MUP Srbije, dodaje ministar, kazao je da je za Ivana Delića prvi put pokazano interesovanje MUP Srbije nakon ubistva generala (Radovana) Stojičića, pod nadimkom Likvidtor.

- Dovode ga u vezu sa svojevremeno najopasnijom kriminalnom grupom u Beogradu, Vojom Amerikancem koji je nestao, Bojanom Petrovićem, koji je likvidiran i drugima. Takođe, izvor je iskazao interesovanje za Ivana Delića, optužujući ga za ubistvo inspektora Simića iz Beograda, i direktor JAT. Tvrdi da je Delić ubio Boljevića u Tivtu, povodom čega je Delić kriminalistički obrađivan, odbio poligraf, i nije mu potvrđen alibi - naveo je ministar.

Šaranović dalje kaže da u vezi navedenih likvidacija sa istim podacima raspolažu Đokić, Sekulić, Jabučanin i Radulović. Većinom je reč o osobama koje nisu žive jer su stradale u nastavku kriminalnih obračuna.

- U prethodnoj informaciji obrazloženi su podaci dobijeni od Blagote Baje Sekulića da se on intenzivno družio sa Goranom Žugićem, izjavio nam je da mu je neposredno pre ubistva Žugić saopštio da mu preti opasnost i ukoliko bude ubijen da zna da ga je ubio Beli Raspopović, šef Sedme uprave SDB - preneo je Šaranović, dodajući da su svi mišljenja da je u ubistvo Gorana Žugića umešana Služba državne bezbednosti Crne Gore.

Poslanik GP URA Dritan Abazović kazao je da sve ono što se objavilo u vezi sa skaj-prepiskama nije ništa u odnosu na ono što će se tek videti.

- Što ne objavite snimak napada na mene u Podgorici? Nije valjda da se bojite Ranka Ubovića? Ova Vlada ne radi dobar posao u sektoru bezbednosti - kazao je Abazović.

GLAVA

- SREĆKO Kestner, jedan od rukovodilaca duvanske mafije u Crnoj Gori, kazao je da se zastane na prikupljanju informacija o ubistvu Žugića, jer će izgubiti glavu, a doći će brzo vreme kada će se sve znati - rekao je ministar policije.

MILOVI I DUŠKOVI PRIJATELjI

POSLANIK Nove srpske demokratije Jovan Vučurović rekao je da je važno da istražni organi krenu u rešavanje svih ovih zločina.

- I prijatelja svih njih, a prijatelj svih njih bio je Milo Đukanović. A i Duško Marković - dodao je Vučurović.