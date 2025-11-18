Beograd

Beograd dobio mural posvećen Majci prirodi

U Beogradu je osvanuo mural koji slavi Majku prirodu i promoviše principe održivog razvoja. Na prostoru između ulica Prote Mateje i Braće Nedića na Vračaru, ova živopisna kompozicija, oslikana na fasadi zgrade, prikazuje drvo života čije krošnje nose simbole zdravlja, reciklaže, zajedništva i energije, odnosno vrednosti koje čine osnovu ekološke svesti i odgovornog ponašanja. U pozadini se prostiru motivi prirode, kuća i vetroturbine, koji simbolizuju harmoniju između čoveka i okruženja.

Foto: Goran Zlatković

Želeli smo da kroz umetnost pokažemo koliko smo povezani sa prirodom i koliko je važno da je čuvamo. Svaka boja i simbol na muralu nosi neku poruku. Zdravlje, energija, zajedništvo i reciklaža su temelj održivog sveta“, poručila je umetnica TKV, autorka murala.

Inicijator projekta je kompanija Hemofarm, koja već godinama promoviše principe održivog razvoja i odgovornog poslovanja.

Foto: Goran Zlatković

Naša misija je da inspirišemo ljude da prepoznaju svoju ulogu u očuvanju prirode. Ovaj mural je podsetnik da zdravlje čoveka i zdravlje planete idu ruku pod ruku“, poručuju iz Hemofarma.

Ovaj projekat ne samo što je oplemenio urbani prostor u centru grada, već i inspiriše prolaznike da razmisle o svojim navikama i doprinosu očuvanju životne sredine. Beograd je dobio mural koji spaja umetnost i aktivizam, šaljući snažnu poruku da je priroda zajednički dom svih građana i da je zato svi moraju čuvati.

