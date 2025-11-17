Beograd

REFUNDACIJA - 40.000 DINARA: Grad Pančevo pomaže priljkučenje domaćinstava na gasnu mrežu

Branka Borisavljević

17. 11. 2025. u 13:32

GRAD Pančevo refindiraće deo troškova za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu u iznosu od 40.000 dinara. Garđani se za ovu olakšicu mogu prijaviti do 15. decembra.

РЕФУНДАЦИЈА - 40.000 ДИНАРА: Град Панчево помаже приљкучење домаћинстава на гасну мрежу

Foto: Zoran Jovanović

Kako navode nadležni, u cilju poboljšanja kvaliteta ambijentalnog vazduha u Pančevu, Programom budžetskog fonda za zaštitu životne sredine tog grada za 2025. planirana su podsticajna sredstva za korišćenje gasa kao energenta u iznosu od šest miliona dinara.

- U ovoj godini, kako se precizira, navedena sredstva će se koristiti kao pomoć za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu, odnosno za sufinansiranje troškova tipskog kućnog gasnog priključka u toku 2025. godine na taj način što će grad Pančevo refundirati deo sredstava utrošenih u te svrhe u iznosu od 40.000 dinara - navodi se u javnom pozivu.

Za ovu subvenciju se mogu prijaviti građani, vlasnici individualnih objekata sa teritorije mesnih zajednica Gornji Grad, Strelišta, Starog Tamiša, Vojlovice, Topole, Tesle, dela Mise, dela Koteža i dela teritorije Centar.

Prijava je moguća i za građane u naseljenom mestu Dolovo u kojima je izgrađena i u upotrebi ulična gasna infrastruktura čiji je vlasnik mreže i distributer JP "Srbijagas", koji su potpisali odgovarajući ugovor o priključenju objekta na distributivnu gasnu mrežu sa tim javnim preduzećem u toku 2025. i uplatili u celosti sredstva za kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka, dok oni koji su se opredelili za plaćanje u ratama nemaju pravo na refundaciju sredstava.

Zainteresovani podnosilac ima pravo na refundaciju samo za jedan gasni priključak.

- Građani koji ispunjavaju navedene uslove mogu se obratiti Gradu Pančevu za refundiranje dela sredstava utrošenih na kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka, nakon čega će Grad Pančevo sa njima zaključiti ugovor i na tekući račun uplatiti 40.000 dinara - navode nadležni

Potrebna dokumentacija se može podneti preko Uslužnog centra grada Pančeva, u Gradskoj upravi grada, Trg Kralja Petra I 2-4, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

