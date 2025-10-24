"TROFEJ BEOGRADA" U BADMINTONU: Nadmetanje 150 najboljih takmičara

TURNIR "Trofej Beograda" u badmintonu biće održan u Nacionalnom centru na Adi Ciganliji u subotu i nedelju, 25. i 26. oktobra.

Foto: Grad Beograd

Ovogodišnje takmičenje će se biti organizovano u dve kategorije sa više od 150 učesnika.

Takmičari će se nadmetati u A kategoriji, koja obuhvata pet konkurencija, tačnije muška i ženska pojedinačna, muški, ženski i mešoviti parovi. Druga kategorija rezervisana je za juniorski kup, na kom će se nadmetati deca uzrasta do devet, 11, 13, 15 i 17 godina. Mališani će se takmičiti u pojedinačnim konkurencijama, dok juniore do 15 godina očekuju i mečevi u sve tri konkurencije parova.

- U subotu od 9.00, na teren će izaći seniori u konkurenciji parova, kao i dečaci i devojčice uzrasta do devet, 13 i 17 godina u pojedinačnim mečevima. Drugi dan je rezervisan za singl i dabl mečeve juniora do 15 godina, i pojedinačne konkurencije juniora do 11 godina i A seniore - naveli su u saopštenju.