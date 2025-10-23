ENGLESKI ZA 16.500 PREDŠKOLACA: Počeli besplatni časovi u državnim i privatnim vrtićima

ZA oko 16.500 mališana u pripremnom predškolskom programu državnim i privatnim vrtićima, počeli su besplatni časovi engleskog jezika.

Foto Ž. Knežević

Kao, i prethodne dve godine Grad je i ove organizovao nastavu za šestogodišnjake, koja će trajati tokom celog perioda pripreme za polazak u školu. Predavači su licencirani profesori sa višegodišnjim iskustvom.

Prema rečima Aleksandre Čamagić, sekretara za obrazovanje i dečiju zaštitu, besplatni časovi engleskog jezika su organizovani u svih 318 državnih vrtića na teritoriji Beograda, kao i u svim privatnim vrtićima koji su iskazali interesovanje.

- Ove godine su organizovani dupli termini jer početak malo kasnio, tako da mališani neće izgubiti planirani fond časova. Deca nastavu imaju dva puta nedeljno, tokom cele školske godine, uz neophodni materijal za učenje - kaže Čamagić. - Sav materijal dostupan platformi koja je kreirana specijalno za ovu namenu kako bi deca i roditelji mogli da vežbaju i kod kuće. Nakon završenog predviđenog fonda časova deca će imati mogućnosti dobijanja sertifikata o nivou stečenog znanja za njihov uzrast.

Učenje engleskog jezika je i do sada bilo moguće u obdaništima, ali su roditelji te kurseve plaćali iz svog džepa. Minimalna "školarina" bila je 50 evra, pa naviše, dok je u privatnim predškolskim ustanovama ta "usluga" koštala više od sto evra. Nastavu će držati licencirani profesori sa višegodišnjim iskustvom.

- Cela generacija predškolaca i u državnim i u privatnim obdaništima imala je prošle godine besplatne časove, roditelji nisu ništa dodatno plaćali, a tako će biti i ove - kaže Čamagić. - Sva deca, bez obzira na to da li su u Lazarevcu, Jagnjilu ili na Starom gradu, treba da imaju iste uslove za obrazovanje.

U 17 državnih predškolskih ustanova je upisano oko 60.000 mališana, dok privatne vrtiće pohađa oko 25.000 mališana.Obuhvat dece predškolskim obrazovanjem veći je 85 odsto, što je u rangu evropskih zemalja. Od ukupno oko 100.000 mališana uzrasta od godinu do šest godina, državne i privatne vrtiće pohađa njih oko 85.000, a 2013. godine ih je bilo oko 45.000.

Ova mera deo je gradske inicijative "Briga o ljudima", a na kraju svake predškolske godine, deca će dobijati sertifikate o nivou znanja engleskog, čime će dobiti potvrdu za rad i trud koji su uložili na časovima.