Ekipe „Čistoće“ u četvrtak organizuju veliku jesenju akciju suzbijanja krpelja

EKIPE Sektora ekologije i unapređenja životne sredine Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd će u četvrtak 16. oktobra izvršiti akciju suzbijanja krpelja na javnim gradskim površinama.

Foto JKP Gradska čistoća

Akcija suzbijanja krpelja će se sprovoditi u periodu od 10.00 do 14.00 časova, a tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Košutnjak i Pionirski grad, Ada Ciganlija, Park Bele vode, Nova Skojevska, Filmski grad, Hajd park, Topčider, Miljakovačka šuma, Lipovička šuma, Zvezdarska šuma, Šumice, Avala, SP „Jajinci“, makiška strana Ade, Banjička šuma, Šuplja stena, Bojčinska šuma i SRC "Surčin", Ušće, Palilulski nasip - od Pančevačkog mosta ka Malom Raju i od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Mladenovac - oko bolnice, Selters banja i izletište Trešnja, Barajevo i Očage.

Dinamika suzbijanja krpelja zavisi od rezultata monitoringa i vremenskih uslova. Aktivnost krpelja je uslovljena temperaturom i vlagom kao i dužinom dana, a njihova brojnost iz godine u godinu varira u zavisnosti od klimatskih uslova.

Tretman će biti sproveden ukoliko vremenski uslovi budu to dotvolili. Klimatski uslovi će prema dosadašnjoj hidrometeorološkoj prognozi, biti povoljni za tretman suzbijanja krpelja.

U našim krajevima aktivnost krpelja se javlja u dva perioda, u toku proleća i jeseni. Za vreme visokih letnjih, kao i niskih zimskih temperatura aktivnost krpelja opada.

Za suzbijanje ovih zglavkara koristi se preparat koji je registrovan od strane Ministarstava za zaštitu životne sredine, upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda, bezbedan je po zdravlje ljudi, te građani nemaju razloga za strah.

Apelujemo na sugrađane da ekipama koje sprovode tretmane suzbijanja krpelja omoguće nesmetan rad kao i pčelare da preduzmu potrebne mere za zaštitu pčela tokom sprovođenja tretmana.



