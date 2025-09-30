Prvog vikenda u oktobru „Čistoća“ besplatno transportuje kabasti otpad

TRADICIONALNO svakog prvog vikenda u mesecu, već dve decenije, JKP „Gradska čistoća“ Beograd sprovodi akciju besplatnog transporta kabastog i elektronskog otpada sa beogradskih ulica, pa će tako biti i tokom dana vikenda 4. i 5. oktobra.

Foto: Gradska čistoća

Vredni radnici „Gradske čistoće“ predano i posvećeno obavljaju svoje zadatke, i sprovode besplatno ovu akciju, čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neuobičajeno velika.

Ekipe „Gradske čistoće“ rade u svom punom kapacitetu, a tokom prvog vikenda u oktobru sugrađani će svoje nepotrebne kabaste predmete i elektronski otpad iz svojih domova, poput: kauča, ormara, komoda, stolova, starih televizora, računara, frižidera, šporeta i drugih kućnih aparata moći da ostave pored najbližih kontejnera, ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe ,,Čistoće” u najbržem roku ukloniti.

Prioritet u odnošenju ovih nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada.

Potrebno je da sugrađani o količini otpada i lokaciji na kojoj će ga odložiti obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa, i subotom od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona pogona „Gradske čistoće“ u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6.00 do 13.30 časova.

„Čistoća“ apeluje na sugrađane da ovu akciju iskoriste kako se ova vrsta otpada ne bi gomilala pored kontejnera na beogradskim ulicama ili drugim javnim površinama, ostalim danima u mesecu, kada se usluga transporta ove vrste otpada naplaćuje.

Ostalim danima u mesecu građani mogu na dva načina odložiti svoj kabasti i elektronski otpad:

Mogu ga sami odneti na pogon JKP „Gradska čistoća“ u opštini u kojoj žive svakog radnog dana od 8.00 do 13.30 časova.

Ostalim radnim danima Beograđani mogu pozvati ekipe JKP „Gradska čistoća“ na pomenute brojeve telefona i obavestiti ih o količini otpada i mestu na kojem su ga odložili. Ekipe JKP „Gradska čistoća“ će doći i ukloniti kabasti i elektronski otpad sa prijavljenih lokacija, ali ostalim danima ova usluga se naplaćuje po cenovniku vanrednih usluga koji je moguće naći na zvaničnom sajtu preduzeća.

Brojevi telefona opštinskih pogona JKP „Gradska čistoća“:

Stari grad – 011/32-810-84

Zvezdara – 011/24-12-192

Palilula – 011/27-52-625

Vračar – 011/38-35-026

Voždovac -011/28-82-916

Savski venac – 011/28-837-01

Čukarica – 011/35-70-650

Rakovica – 011/35-91-364

Novi Beograd – 011/26-03-383

Zemun – 011/66-10-722