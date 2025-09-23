BIRA SE PET NAJBOLJIH CRTEŽA: JKP "Gradska čistoća" organizuje likovni konkurs za mališane

JKP "Gradska čistoća" i ove jeseni organizuje likovni konkurs za predškolce i osnovce.

Foto Fondacija "Zajedno za mlade"

Deca će crtati radove na temu "Prljavo ili čisto, nije isto", koji će moći da se pošalju do petka 26. septembra. Imena pet najuspešnijih malih umetnika biće objavljena 1. oktobra.

Cilj likovnog konkursa je da deca kroz svoje crteže pokažu koliko je važno da se održava higijena grada. Pet najboljih radova izabraće komisija, a njih očekuju i nagrade.

- Njihovi radovi će biti iskorišćeni za brendiranje naših vozila. Tako će njihova kreativnost postati vidljiva svim građanima, jer će crteži ukrašavati kamione koji svakodnevno održavaju Beograd - rekli su u ovom preduzeću. - Svi učesnici moraju na poleđini radova, ili na koverti u kojoj je rad, obavezno da napišu svoje ime i prezime, naziv škole, razred koji pohađaju, kao i kontakt telefon roditelja ili staratelja.