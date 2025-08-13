SEZONA NA LIDU 45 DANA: Ministarstvo odbrane se oglasilo povodom uklanjanja pontonskog mosta preko Dunava

PONTONSKI most koji je povezivao Zemunski kej i plažu Lido od juna više nije dostupan za građane.

Foto: Novosti

Pripadnici Vojske Srbije su ga demontirali 11. avgusta zbog parade koja će biti održana u septembru, a most će služiti za izvođenje vežbi. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, most je bio predviđen za prelaz građana do "zemunskog mora" samo 45 dana.

- Na osnovu Ugovora između rečne flotile Vojske Srbije i Turističke organizacije Gradske opštine Zemun definisano je pružanje usluge postavljanja i korišćenja mosta, u trajanju do 45 dana, u periodu od 27. juna do 10. avgusta. U skladu sa navedenim ugovorom, pontonski most koji rečna flotila svake godine tradicionalno postavlja kako bi tokom letnje sezone građanima omogućila pristup plaži Lido, demontiran je 11. avgusta - saopštili su iz Ministarstva odbrane.

Takođe, naveli su da je most bio pravilno postavljen i u potpunosti bezbedan za upotrebu, pa je uz stalno prisustvo i nadzor dežurne posade do 10. avgusta funkcionisao bez ikakvih problema.

- Zbog vodostaja Dunava i velike količine nanetog materijala, most je iz bezbednosnih razloga u navedenom periodu bio van upotrebe samo jedan dan - piše u saopštenju.