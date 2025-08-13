Beograd

SEZONA NA LIDU 45 DANA: Ministarstvo odbrane se oglasilo povodom uklanjanja pontonskog mosta preko Dunava

Jovana Manić

13. 08. 2025. u 14:27

PONTONSKI most koji je povezivao Zemunski kej i plažu Lido od juna više nije dostupan za građane.

СЕЗОНА НА ЛИДУ 45 ДАНА: Министарство одбране се огласило поводом уклањања понтонског моста преко Дунава

Foto: Novosti

Pripadnici Vojske Srbije su ga demontirali 11. avgusta zbog parade koja će biti održana u septembru, a most će služiti za izvođenje vežbi. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, most je bio predviđen za prelaz građana do "zemunskog mora" samo 45 dana.

- Na osnovu Ugovora između rečne flotile Vojske Srbije i Turističke organizacije Gradske opštine Zemun definisano je pružanje usluge postavljanja i korišćenja mosta, u trajanju do 45 dana, u periodu od 27. juna do 10. avgusta. U skladu sa navedenim ugovorom, pontonski most koji rečna flotila svake godine tradicionalno postavlja kako bi tokom letnje sezone građanima omogućila pristup plaži Lido, demontiran je 11. avgusta - saopštili su iz Ministarstva odbrane.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Takođe, naveli su da je most bio pravilno postavljen i u potpunosti bezbedan za upotrebu, pa je uz stalno prisustvo i nadzor dežurne posade do 10. avgusta funkcionisao bez ikakvih problema.

- Zbog vodostaja Dunava i velike količine nanetog materijala, most je iz bezbednosnih razloga u navedenom periodu bio van upotrebe samo jedan dan - piše u saopštenju.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POTVRDE ZA ŠKOLU I BEZ PRIMLJENIH VAKCINA: Povećan obuhvat imunizacijom budućih prvaka, ali nedovoljno za kolektivni imunitet
Beograd

0 0

POTVRDE ZA ŠKOLU I BEZ PRIMLJENIH VAKCINA: Povećan obuhvat imunizacijom budućih prvaka, ali nedovoljno za kolektivni imunitet

OBUHVAT predškolaca obaveznom vakcinacijom je znatno veći nego prošle godine, ali nedovoljan da bi se stvorio kolektivni imunitet protiv nekih davno zaboravljenih bolesti, kojim smo svedočili u prethodnom periodu poput morbila ili velikog kašlja. Iako je potvrda o imunizaciji uslov za upis u prvi razed osnovne škole, ima i pedijatara koji "zažmure". Kako se pregledi za polazak u školu, mogu obaviti i u privatnim zdravstvenim ustanova, lekarska uverenja se izdaju i bez toga da je predškolac primio sve neophodne vakcine.

14. 08. 2025. u 15:44

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Na mig Albanaca, UEFA izrekla ekstremnu kaznu zbog Kosovo je Srbija!

SKANDAL! Na "mig" Albanaca, UEFA izrekla ekstremnu kaznu zbog "Kosovo je Srbija"!