MODA, SLIKA I UMETNOST U POKRETU: Multidisciplinarno predstavljanje stvaralaštva u Muzeju primenjene umetnosti

Miljana Kralj

11. 08. 2025. u 16:57

PERFORMANS koji spaja savremeno stvaralaštvo, primenjenu umetnost, održivost, modni dizajn i osnaživanje žena, nazvan "Umetnost u pokretu - Ka održivoj budućnosti kroz modu i sliku", biće održan u četvrtak, 14. avgusta u 18 časova, u Muzej primenjene umetnosti.

Foto promo Muzej primenjene umetnosti

Program obuhvata izložbu umetničkih dela i modnog dizajna, modnu reviju inspirisanu principima cirkularne ekonomije i zaštite životne sredine. I središtu ovog projekta je izložba "Impuls prirode" umetnika Nemanje Vučkovića, kao i performans u kome se umetnost "oživljava" kroz pokret i boje na haljinama od prirodnih i održivih materijala.

