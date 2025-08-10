VEZIVANJE POJASA NA ISPRAVAN NAČIN: Radionica na Opštini Mladenovac
AGENCIJA za bezbednost saobraćaja organizovala je u Mladenovcu interaktivne edukativne aktivnosti kako bi građani stekli svest o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa.
Pomoću simulatora prevrtanja i čeonog sudara, mogli su da se uvere koliko je važno vezivanje pojasa na svim sedištima u vozilu, ne samo na prednjem, već i na zadnjem.
Pored toga, roditelji su imali prilike da nauče kako da se auto-sedišta za decu koriste na ispravan način, a Agencija je ovom prilikom roditeljima koji su izvučeni žrebom poklonila pet auto-sedišta.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Statistike pokazuju da pravilno korišćenje pojasa višestruko smanjuje rizik od teških povreda i smrtnog ishoda u saobraćajnim nezgodama.
Preporučujemo
MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Bez većih incidenata
10. 08. 2025. u 07:12
MAŠA MILOVANOVIĆ (16) NESTALA U BORČI: Nema je već dva dana - Poridica moli za pomoć
10. 08. 2025. u 14:56
SUVE SLAVINE U DESPOTA STEFANA: Bez vode na Starom gradu
10. 08. 2025. u 15:49
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)