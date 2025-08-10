VEZIVANJE POJASA NA ISPRAVAN NAČIN: Radionica na Opštini Mladenovac

AGENCIJA za bezbednost saobraćaja organizovala je u Mladenovcu interaktivne edukativne aktivnosti kako bi građani stekli svest o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa.

GO Mladenovac

Pomoću simulatora prevrtanja i čeonog sudara, mogli su da se uvere koliko je važno vezivanje pojasa na svim sedištima u vozilu, ne samo na prednjem, već i na zadnjem.

Pored toga, roditelji su imali prilike da nauče kako da se auto-sedišta za decu koriste na ispravan način, a Agencija je ovom prilikom roditeljima koji su izvučeni žrebom poklonila pet auto-sedišta.

Statistike pokazuju da pravilno korišćenje pojasa višestruko smanjuje rizik od teških povreda i smrtnog ishoda u saobraćajnim nezgodama.