SUVE SLAVINE U DESPOTA STEFANA: Bez vode na Starom gradu

Jovana Manić

10. 08. 2025. u 15:49

BEZ vode, zbog radova na vodovodnoj mreži, sutra, 11. avusta, od 8.30 do 18.00 biće potrošači na delu opštine Stari grad.

СУВЕ СЛАВИНЕ У ДЕСПОТА СТЕФАНА: Без воде на Старом граду

Foto: Arhiva

Suve slavine će biti u delu Cetinjske ulice, od Hilandarske do Bulevara despota Stefana, kao i u pojedinom delu Bulevara despota Stefana, od Cetinjske do Ulice Džordža Vašingtona.

