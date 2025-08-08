NOVE TRASE ZA 704, 707, 708, 709 I 704N: Izmenjene linije javnog prevoza u naselju Zemun polje sve do 14. avgusta

ZBOG asfaltiranja i uređenja raskrsnice ulica Franje Krča, Bertranda Rasela i Dušana Madžarčića Korčagina u naselju Zemun Polje, do 14. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Foto V. Danilov

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje raskrsnice ulica, a autobusi sa brojevima 704, 707, 708, 709 i 704N saobraćaće u smeru ka okretnici "Zemun Polje" ulicama Jurija Rakitina, Tomice Popovića, Bertranda Rasela, Burgerovih, Mihajla Pupina, Franje Krča i dalje redovno.

U suprotnom smeru, ka Zemunu, voziće ulicama Franje Krča, Andrije Habuša, Dobrovoljnih vatrogasaca, Dušana Madžarčića Korčagina, Braće Krnješevac, Jurija Rakitina i dalje redovno.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti novouspostavljena stajališta. Tako će se u smeru ka okretnici "Zemun Polje" uspostaviti stajalište u Ulici Burgerovih, na poziciji ED stuba koji se nalazi neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom Pere Kosorića i nosiće oznaku "Pere Kosorića 1". U smeru ka Zemunu stajalište se uspostavlja u Ulici Andrije Habuša, neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom Negovana Ljubinkovića, sa oznakom "Negovana Ljubinkovića 1".