BEOGRADSKE LISICE SE NE PLAŠE LJUDI: Ulazak divlje životinje na Novo bežanijsko groblje kao upozorenje

BEOGRAĐANI koji su u utorak posetili Novo bežanijsko groblje usred dana imali su "bliski suret" sa gladnom lisicom!

Foto: Unsplash/Ilustracija

Ovaj stanovnik mnogobrojnih beogradskih zelenih oaza se iz šume Radiofar spustio i do večnog konačišta na delu Novog Beograda u potrazi za hranom. I da čudo bude veće, divlja životinja nije bežala kada se susrela sa ljudima! Uz to, nisu lisice tog dana viđene samo na Bežaniji, već su se slobodno šetale i Adom Ciganlijom.

Očigledno, psi lutalice i mačke nisu više jedine životinje koje posećuju beogradska groblja u potrazi za hranom koju građani ostavljaju. Sanja Radosavljević iz udruženja Animal Rescue Serbia rekla je za "Novosti" da nije prvi put da se ova životinja spušta u urbanu sredinu, a glavni razlog je potraga za hranom.

- Zapravo smo mi preuzeli njihove teritorije, Beograd se širi sve više i delovi grada koji se nalaze na obodima su česta mesta koja divlje životinje posećuju - objašnjava Radosavljevićeva. - Najčešće dolaze zbog hrane i vode koje se uvek mogu naći na groblju jer ih sugrađani ostavljaju. Takođe su viđene i pored kontejnera, a one tu lako nađu ono što im treba da bi preživeli. Lakše im je da nađu hranu koju je čovek izbacio nego da love neku životinju i troše energiju trčeći za njom.

Lasica u naselje Mirijevu

PRE samo tri dana u zvezdarskom naselju Mirijevo viđena je i - lasica! Stanovnici pretpostavljaju da je došla iz Bajdine šume, iz istog razloga kao i lisica, u potrazi za hranom i vodom, a njenu pojavu zabeležili su korisnici društvenih mreža.

Lukavi predator se na video-snimku koji je objavljen na društvenim mrežama nije uplašio ljudi, u pozadini se čulo kako je dete i doziva "lijo, lijo". Iako važi za veoma opreznu životinju, koja se kreće i lovi uveče, u ovoj poseti lisica se nije uplašila ljudi i nije pobegla.

Radosavljevićeva je objasnila da na prvi pogled lisica deluje da može svakog trenutka da napadne čoveka. Zapravo ovaj predator, napada uglavnom živinu i životinje koje su fizički manje.

- Lisice ne napadaju čoveka, tako da ne treba da ih se plašimo, uglavnom love sitnije životinje kao što su kokoške, glodari i ptice koje najčešće nađu u gradskim naseljima. U slučaju da je neko vidi u svom dvorištu ili na nekom drugom mestu, dovoljno je samo da se lupi nogom o tlo ili vikne i ona će pobeći. Lisica napada samo ako se oseća ugroženom - ispričala je Sanja Radosavljević.

Za ovu životinju vezuje pogrešna konotacija, tačnije da se za nju često vezuje pojam besnila.

- Besnilo je na našim prostorima iskorenjeno još pre mnogo godina, tako da ako lisica ujede čoveka može samo da izazove ogrebotine. Takav slučaj u skorije vreme nije zabeležen - objašnjava Sanja.

Stručnjaci su objasnili da je pojava divljih životinja u urbanim sredinama sve češća poslednjih godina i da će ih sve više biti.

