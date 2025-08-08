ALPAKA CRNA, ALI JOJ BRADA BELA: Još jedna neobična prinova obradovala posetioce zoološkog vrta
BEOGRADSKI zoološki vrt od početka godine postao je bogatiji za više od 20 životinja, a od nedavno i za mekanu bebu alpake koja se polako privikava na novo okruženje.
Mala crna devojčica sa belom bradom, obradovala je posetioce "Vrta dobre nade", a biolog Kristijan Ovari ipak upozorava sve Beograđane i turiste na malu neprijatnost.
- Beba je nedavno rođena i tek se snalazi i uči u svom krdu. Mama je naravno ljubomorno čuva, kao i tetka i ostali rođaci. Tata je tu kao predvodnik krda. Svi sugrađani koji će doći da posete našu alpaku bi trebalo da budu obazrivi jer ovakvoj vrsti lame pljuvanje uopšte nije strana aktivnost. Ako ih građani budu dugo gledali u oči, mogli bi da izazovu njen gnev, pa ovako mala životinja može da ih pljune, a to nije toliko zanimljivo - šaljivo priča Ovari.
Pored toga što su lepše od drugih lama, alpake su poznate i po izuzetno kvalitetnoj dlaci koja može biti dugačka do 40 centimetara. Upravo se od njenog krzna prave različiti komadi vunene odeće.
Zebra pobegla iz kaveza
SREDINOM jula u zoološkom vrtu odigrala se neverovatna scena kada je zebra iz ograđenog prostora uspela da razbije staklo, pobegne i potrči stazom "Vrta dobre nade". Da situacija bude teža, zebra je prilikom bega lakše povredila muškarca, ženu i dete.
Zebra srećom nije uspela da pobegne iz vrta, već je samo projurila betonskim stazama. Prvobitno je krenula da trčkara u jednom smeru, pa se zatim vratila nazad. Radnici zoo-vrta su brzo reagovali, uspeli su da je uhvate i smeste u specijalni drveni sanduk za transport uznemirenih ili opasnih životinja.
Novi neodoljivi stanovnik još nije dobio ime, pa u zoološkom vrtu pozivaju sugrađane da na društvenim mrežama pošalju predloge imena, dok će najkreativniji imati priliku da mu postane kum.
- Crna devojčica sa belom bradom i bez imena, tako da računamo u svakom slučaju na pomoć sugrađana - zaključio je Ovari.
