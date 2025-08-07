Beograd

"BELEŽNICA" POD VEDRIM NEBOM: Manifestacija "Bioskop na Kaleniću"

Miljana Lutovac

07. 08. 2025. u 17:32

NA PLATOU ispred opštine Vračar u subotu, 9. avgusta, počinje manifestacija pod nazivom "Bioskop na Kaleniću". Program će otvoriti projekcija čuvenog romantičnog filma "Beležnica" i to od 20.30. Ulaz je slobodan.

FOTO: Novo kulturno naselje

Program će se nastaviti i u narednim nedeljama, pod vedrim nebom, na lokacijama u neposrednoj blizini Kalenić pijace, a u slučaju pogoršanja vremenskih uslova, realizacija programa se premešta u veliku salu Gradske opštine Vračar.

