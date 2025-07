NOVA PRAVILA PARKIRANJA U CENTRU BEOGRADA: Od danas ništa nije isto, vozači obratite pažnju

NA beogradskoj opštini Stari grad od danas važi novi pravilnik o zonama za parkiranje koje će biti podeljene na ljubičastu, crvenu i belu zonu.

Foto: A. Sahanić

D. Novković

Parking će se naplaćivati svakog radnog dana i vikendom, i to subotom od 7 do 22 časa, a nedeljom od 7 do 14 časova, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj.

Ljubičasta zona je proširena i obuhvata deo nekadašnje crvene zone na Starom gradu, a maksimalno vreme parkiranja je 30 minuta, bez mogućnosti produženja.

Deo dosadašnje žute zone postaje crvena zona, sa vremenskim ograničenjem parkiranja od 60 minuta, uz mogućnost produženja za još 30 minuta.

Na donjem Dorćolu formira se nova - bela zona, koja obuhvata područje nekadašnje zelene zone, a vremensko ograničenje parkiranja u beloj zoni je 120 minuta, sa mogućnošću produženja za još 60 minuta.

Prema rečima gradskog sekretara Sekretarijata za saobraćaj Bojana Bovana, cene parkiranja nisu menjane, ali je bilo neophodno da se u kontrolu i naplatu uključi i vikend zbog opterećenja u tom delu grada.

- Bili smo primorani da u kontrolu i naplatu uključimo i vikend, kada je ovaj deo grada opterećen. Ljudi se praktično ne pomeraju sa parking mesta i stanari u Starom gradu kruže po 30-45 minuta da nađu parking. Mislim da će redefinisanje parking zona uticati da se lakše dođe do parking mesta ne samo za stanare, već sve koji, poštujući vremensko ograničenje zone, žele nešto da završe u gradu u tom roku' - rekao je Bovan za Tanjug.

On je objasnio da su parking-zone redefinisane na inicijativu stanara i Opštine Stari grad i da je nakon analize situacije na terenu utvrđeno da postoji potreba da se pooštri vremensko ograničenje za parkiranje u centru grada.

Bovan je ukazao da će za građane koji žive u opštini Stari grad važiti ista pravila o parkiranju kao i do sada i podsetio da imaju mogućnost korišćenja povlašćene karte za parkiranje od 500 dinara mesečno.

Naglasio je da se izmene u zonama parkiranja odnose samo na područje opštine Stari grad i da se za sada ne razmatra uvođenje u drugim beogradskim opštinama.

Posetioci centralnih zona se upućuju na korišćenje javnog prevoza, koji je na teritoriji grada Beograda besplatan od 1. januara 2025. godine, ili na korišćenje javnih parking garaža i parkirališta ukoliko ipak žele da u centar grada dođu automobilom.

Korisnici koji se odluče da u centar grada dođu automobilom na raspolaganju imaju parking garaže Obilićev venac (805 parking mesta), Pionirski park (459), Zeleni venac (303), Masarikova (457), Rajićeva (450), Botanička Bašta (245), Palilulska pijaca (87), kao i parkirališta Kalemegdan (113), Vidin kapija (71), Donji grad (387) i Milan Gale Muškatirović (302), što je ukupno 3.679 parking mesta.