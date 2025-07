U GOREM STANJU NEGO ŠTO SU POKAZIVALE ANALIZE: Uklanjanje luka Starog savskog mosta u toku (FOTO)

OD STAROG savskog mosta, koji je nekada spajao Novi Beograd i Savski Venac, ostala su dva betonska noseća stuba i čelični luk koji će tokom leta biti uklonjen, a odgovorni projektatnt Danijel Kukaraš istakao je da je tokom demontaže utvrđeno da je most bio u gorem stanju nego što su to pokazivale prve analize nosivosti.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Na mesto starog Železničkog mosta, izgrađenog tokom nemačke okupacije 1942. godine, biće igrađen novi most koji će imati po dve trake za vozila u oba smera, baštice za tramvaje, kao i pešačke i biciklističke zone sa strane.

Takođe, prema planu novi most će biti funkcionalniji i kada je u pitanju rečni saobraćaj s obzirom na to da će razdaljina od jednog do drugog nosećeg stuba, iznad kojih će biti čelični luk, biti 166 metara, za razliku od starog kod koga to rastojanje iznosi 106 metara.

Kukaraš, koji je glavni projektant za sve projekte koji se realizuju na gradilištu na obali Save, naglasio je da je jedan od najznačajnijih projekata bilo ispitivanje, pregled konstrukcije i demontira.

Prve analize stanja mosta urađene su 2021. i 2022. godine, a potom su 2024. stručanjaci iz IMS-a i Most projekta uradili elaborat i dali ocenu o nosivosti. Inženjer ističe da nakon što su poslednje analize stanja mosta urađene napravljen je koncept demontaže, s tim da je dogovoreno da se uradi još jedan detaljan pregled u trenutku kada se skine gornja konstrukcija, odnosno kolovozna tabla.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

- Početkom decembra, januara i februara imali smo prilike da sve konstruktivne elemente detaljno pregledamo i došli smo do novog zaključka da je u nekim delovima most bio i u lošijem stanju nego što je inicijalno bilo zamišljeno. Dijagnostika stanja, koja je poslednja urađena, je pokazala da je korozija uzela veliko oštećenje na bitnim konstruktivnim elementima, na nekim delovima vešaljki na poprečnim nosačima, na glavnim nosačima. I to je sve dovelo do toga da se ti delovi ojačaju u onoj meri koja je potrebna da bi se mogli bezbedno skinuti - ukazao je on.

Kada je reč o nosećim stubovima, prilikom demontaže određenih delova mosta i detaljnog pregleda utvrđeno je da su ioni u znatno gorem stanju nego što se očekivalo. Gornji deo nosećih stubova iznad površine vode, bili su, kaže projektant, u dobrom stanju, ali je deo koji je u vodi predstavljao ozbiljan problem po bezbednost mosta - drveni šipovi bili su truli, a stubovi u velikoj meri šupalj.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

- U onom delu gde je bila zaštita od metalne talke, tamo je došlo do značajnog ispiranja, tako da je u dobrom delu stub bio šupalj, a drveni šipovi bili su poprilično truli, tako da je to sve ozbiljno narušavalo bezbednost mosta - pojašnjava on.

Kako bi demontaža bila uspešna delovi mosta morali su da se ojačaju da bi se sačuvala i konstrukcija, ali i bezbednost radnika. Čelični luk starog Železničkog mosta od 500 tona, koji je jedini preostali deo mosta iznad Save, u toku leta biće prebačen na obalu pomoću barži, odakle će biti poslat, kao i ostali delovi, na dalje analize stanja.

Inženjer za mostove Lazar Pavić rekao je da su u prethodna dva meseca demontirani prethodni rasponi mosta plovnom dizalicom, a da se sada vrše pripreme na lansirnoj gredi na koju će biti položen glavni luk mosta.

- Nakon demontaže čelične konstrukcije prilaznih raspona, vrši se isecanje betonskih stubova koji su ostali u reci da bi se demontirali i ti delovi i izvučeni na obalu. Pored toga, u toku su pripreme za demontažu glavnog luka, u toku je izrada pomoćne konstrukcije na obali preko koje će se glavni luk, kada se spusti na barže istovariti na obalu, nakon čega će uslediti njegovo dalje usitnjavanje i odnošenje na predviđenu lokaciju za skladištenje konstrukcije mosta, gde će posle čekati da bude ispitan, proveren i eventualno negde drugde upotrebljen - rekao je Pavić.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Po planu, dodao je, do kraja leta bi trebalo da bude uklonjen glavni luk mosta, kao i stubovi prilazne konstrukcije, a onda će se krenuti sa uklanjanjem i dva preostala stuba koja su nosila taj glavni luk.

"Tako da najverovatnije je da do jeseni ove godine reka će biti potpuno slobodna od čelične konstrukcije samog mosta, kao i betonskih stubova u reci", istakao je Pavić.

Na gradilištu na obali Save vidljiva je konstrukcija koja podseća na temelj novog mosta, a inženjer Pavić pojašnjava da se zapravo radi o probnim šipovima za temelje budućeg mosta na koje će biti naneto opeterćenje u vrednosti težine nove konstrukcije, kako bi se proverila nosivost stubova.

Raspon od jednog do drugog stuba glavnog luka Starog železničkog mosta je 106 metara dužine i 11 metara širine, a novi most između dva stuba biti dugačak 166 metara, a širok 38 metara.

- Tako da, novi most će obezbediti veću propusnost kako u smislu drumskog, tramvajskog i pešačko-biciklističkog saobraćaja, tako i ispod njega u smislu veće propusnosti rečnog saobraćanja, brodarskog saobraćaja - istakao je Pavić.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Dodao je da je stari most imao tri noseća stuba u vodi, a da će novi imati dva i to blizu rečnih obala tako da će maksimalno biti iskorišćen plovni kapacitet reke. Kada je reč o izgradnji novog mosta, Pavić napominje da je trenutno u toku proizvodnja čelične konstrukcije mosta u dve fabrike u Kini.

- Trenutno je proizvedena trećina ukupne količine čelične konstrukcije, koja iznosi 6.000 tona i planira se do kraja ove godine, da kompletna konstrukcija bude proizvedena. Krajem godine, početkom sledeće godine, konstrukcija će biti transportovana na gradilište i uklopljena na obali reke odakle će lansirnim gredama i baržama biti postavljena na stubove - najavio je inženjer.

Radovi na izgradnji stubova za novi most, dodao je, trebalo bi da počnu krajem ove ili početkom sledeće godine.

Stari savski most, čija je demotaža u toku, biće skladišten u Batajnici, u pogonu podizvođača radova "Mostogradnji ING" u Batajnici, rečeno je Tanjugu u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Kako navode, u planu je ispitivanje čelične konstrukcije i ponovna montaža na nekoj lokaciji koju će odrediti nadležni republički organi i institucije.