GDE JE LETI BOLJE, NA ADI ILI NA BAZENU?: Prvi dani leta, topao vikend, gradska kupališta bila puna

Zbog najavljenih više od 38 stepeni celzijusa, najveća gužva se očekuje u narednim danima, bilo da posetioci dođu kako bi se rashladili u vodi, ili u osvežavajućem napitku. Takođe, veća gužva zabeležena je i na prestoničkim bazenima koji su otvoreni.

Prema izveštaju Gradskog zavoda za javno zdravlje, voda na Adi Ciganliji je bakteriološki ispravna za kupanje, a čistoću potvrđuje i priznanje plava zastavica kojim se preduzeće JP "Ada Ciganlija" ponosi.

- Ovo je 14. godina kako kupalište dobija međunarodnu ekološku oznaku "Plava zastava", što potvrđuje visok kvalitet vode, uređenost obale i efikasnost spasilačke službe - navodi iz ovog preduzeća Maja Pavlović.

Savsko jezero idealno je mesto za porodičan beg od vrućina, a sugrađani kažu da se na Adi odlično osećaju u različitim periodima godine.

"Sezonci" voze do Savskog jezera

SEKRETARIJAT za javni prevoz objavio je da su u okviru letnjeg režima vožnje, koji je počeo u subotu, obuhvaćene i sezonske autobuske linije koje će saobraćati upravo do Ade Ciganlije, tokom cele letnje kupališne sezone.

Naime, linija ADA1, ići će od Trga republike, preko Ade Ciganlije, do Vidikovca, ADA2 saobraća od Zemunskog keja, direktno do Ade. Takođe, autobuska linija ADA3 polazi sa Konjarnika do Ade, dok ADA4 ide iz naselja Mirijevo do "beogradskog mora", a linija ADA5 saobraća od Bežanijske kose do Ade Ciganlije.

- U slučaju loših vremenskih prilika, kada je broj posetilaca na Adi znatno umanjen, sezonske linije ADA(1-5) će biti redukovane ili privremeno obustavljene - navode u Sekretarijatu za saobraćaj.