ZABAVA NA KEJU: Dani porodice od 2. do 8. juna u Zemunu

NA Zemunskom keju od 2. do 8. juna biće organizovana manifestacija "Dani porodice u Zemunu", u okviru koje će najmlađi moći da uživaju kako u kulturno-umetničkom programu, tako i u sportskim i edukativnim radionicama.

GO Zemun

Program će od ponedeljka do petka biti od 14.00 do 20.00, dok će se vikendom održati od 10.00 do 20.00. Ulaz na manifestaciju je slobodan.

Posebno mesto na manifestaciji zauzeće gostovanje najvećeg zabavno-edukativnog parka na Balkanu - "Dino parka", saopštili su u opštini Zemun.

Gradska opština Zemun poziva sve zainteresovane sugrađane da posete ovu manifestaciju i, uz mnogobrojne interaktivne aktivnosti i avanture, dožive nezaboravna iskustva i stvore lepe uspomene.