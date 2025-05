VRANE NAPADAJU BEOGRAĐANE: Upozorenje za građane - dešava se kad se približite gnezdu

TOPLIJI dani doneli su Beograđanima muke sa vranama. Osim parkova i zelenih površina, ove ptice "okupirale" su i stambene zone u centru grada. Tako je juče na meti bila sugrađanka sa bebom, dok je prolazila pored poznatog restorana na Dorćolu. Iako izgledaju strašno u niskom letu, a znaju i kljunom da naprave ranu na glavi, stručnjaci objašnjavaju zapravo štite svoje mlade.

Foto: N. Skenderija

Prema rečima Ivane Novčić, stručnog saradnika na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, maj i juni su meseci kada mladi ptići napuštaju svoja gnezda, a roditelji se javljaju kao zaštitnici.

- Vrane napadaju ljude u blizini gnezda, jer se boje za svoje mladunce - objašnjava Novčićeva. - To je uobičajeno ponašanje koje ne izaziva ozbiljnije posledice ili vrlo retko može da dovede do manjih povreda. Iz tog razloga treba biti obazriv i ne ulaziti "u sukob" sa vranama. Najbolji način da se ljudi zaštite, jeste da izbegavaju mesta gde se nalaze gnezda vrana ili ukoliko se nađu u blizini gnezda da se što pre udalje iz te zone.

POD ZAŠTITOM DRŽAVE U Srbiji je siva vrana zaštićena prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, a takođe je označena kao lovna vrsta. Razlog masovnog pojavljivanja i pravljenja gnezda u gradskim jezgrima i urbanim sredinama prilično je složen, ali je to, pre svega, povećanje količine otpada, naročito onog koje je organskog porekla, što je posledica povećanja broja ljudi u gradovima.

Vrana se gnezdi uglavnom na drveću, a sve češće i na stubovima dalekovoda i sličnim objektima. Tokom maja, mladunci vrane dobijaju perje, uče da lete, pa se dešava da ispadaju iz gnezda i pre nego što su spremni da lete.

- Odrasle ptice tada brane teritoriju i mladunce, pa može doći i do napada ukoliko se prolaznik previše približio mladuncu - navodi Novčić. - Najpre odrasle ptice počinju glasno da šalju znake upozorenja snažnim gakanjem, nakon čega mogu "krenu u napad". Ovaj period traje dok mladunci ne postanu potpuno spremni za let, posle čega više nema bojazni od napada.

Iako je siva vrana već domaća u gradovima, većina sugrađana ih ne primećuje dok ne dođe do njihovog agresivnog ponašanja. Dugačke su od 44 do 51 centimetra. Siva vrana koristi raznovrsnu hranu biljnog ili životinjskog porekla, vrlo je prilagodljiva i koristi različite tehnike da bi došla do hrane.