DO PALIĆA ZA 6.500 DINARA: Roditeljima osnovaca iznenadile ponude za izlete po paprenim cenama

RODITELjI osnovaca u pojedinim beogradskim školama bili su iznenađeni kada im je krajem prošle nedelje stigla ponuda da potpišu saglasnost da deca idu na jednodnevni ili poludnevni izlet sa uplatnicom za uplatu prve rate.

Foto: V. Mitrić

Tako je, recimo, cena posete Paliću i ZOO-vrtu, Zasavici ili Fruškoj Gori oko 6.500 dinara, Topoli 6.700, dok poludnevni izlet do Vršca košta oko 3.000 dinara.

Paprene cene školskih izleta i ekskurzija, iz godine u godinu sve više opterećuju kućne budžete roditelja. Iako većina njih smatra da su putovanja preskupa, ipak ih plaće jer ne žele da njihovo dete bude izuzetak. Iz godine u godinu se ponavlja ista priča o svojevrsnoj "pljački" roditelja, ali niko ništa ne preduzima kako bi se situacija promenila.

- Jednodnevi izlet na Palić sa posetom ZOO-vrtu i ručkom košta 6.500 dinara - kaže majka dvoje đaka. - Detetu treba još dati novac da ponese, spakovati grickalice, sendviče jer mora nešto jesti do ručka, što je minimum još oko 2.000 dinara. To je zaista previše. Pretpostavljam da put "vuče" najveći deo cene. Ulaz u ZOO-vrt za grupne posete je 350 dinara. Drugo dete treba da ide na poludnevni izlet, a uz to i u školu. To je ceo dan, a sutra opet u školu.

OBRAČUN DNEVNICA PO ZAKONU IZNOS dnevnica zavise od toga da li ih obračunava škola ili ih isplaćuje agencija, a razlika zapravo potiče od plaćanja poreza. Kada obračunava škola, plaća se 10 odsto poreza na oporezivi deo. To znači da, ako je na primer, trodnevna ekskurzija, a neto dnevnica 1.000 dinara, onda roditelji za tri dana plate oko 3.300 dinara. Ukoliko islaćuje agencija, onda se na ime poreza plaća oko 56 odsto na ukupni iznos, pa se na sumu od 3.000 dinara plati blizu 5.000 dinara po detetu.

Talas poskupljenja se prošle godine odrazio i na đačka putovnja. Umesto evro po kilometru, zakup autobusa po novom cenovniku je između 1,3 i 1,4 evra. U proseku, ova stavka je oko 350 evra. Cene povećavaju i nadoknade za nastavnike, porezi, subvencionisana mesta...

