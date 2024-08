IDEJA JE DA „IZBIJEMO” NA TOŠIN BUNAR Šapić: Kružni tokovi i budući novi most u potpunosti menjaju saobraćajnu sliku grada (FOTO)

RADOVI na drugom od pet kružnih tokova u Novom Beogradu završeni su, te su posle kružnog toka u Ulici Vladimira Popovića na ovaj način povezani i Bulevar Nikole Tesle i Bulevar Mihajla Pupina. Do kraja jeseni očekuje se završetak radova na kružnom toku Bulevar Nikole Tesle – Ušće, najavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić prilikom današnjeg obilaska pomenute lokacije.

Foto: Grad Beograd

Istakao da je u narednih nekoliko dana preostalo da se završi posao oko uređenja staza, ali i naglasio da to neće ugrožavati saobraćaj. Važno je bilo da se posao završi pre početka školske godine, dodao je on, i podsetio da je Brankov most dobio novi asfalt i da je svih šest traka „presvučeno”, što nije urađeno duže od 15 godina.

– Sav pomenuti posao urađen je u letnjem periodu, kada je jedino i moguće, te mislim da smo stvorili preduslove da školska godina počne u koliko-toliko normalnim uslovima. Nakon ovih radova nastavljamo dalje, odnosno prelazimo na izgradnju kružnog toka na uglu Bulevara Nikole Tesle i Ušća, odnosno produžetka Ulice Milentija Popovića. Očekujemo da taj posao bude završen do kraja jeseni, a radovi na izgradnji trećeg kružnog toka, koji će se nalaziti na uglu Milentija Popovića i Bulevara Mihajla Pupina, trebalo bi da počnu narednog leta, kada frekventnost saobraćaja bude ponovo smanjena. Sa ta tri kružna toka, kao i onim koji je urađen u Ulici Vladimira Popovića, ostaje poslednji na uglu Zemunskog puta i Vladimira Popovića, ali će taj kružni tok biti građen tek kada praktično bude završen novi most. Sa tih pet kružnih tokova i novim mostom u potpunosti menjamo saobraćajnu sliku Beograda, naročito opštine Novi Beograd – rekao je Šapić.



On je dodao da je Bulevar Zorana Đinđića proširen u delu od Ulice Vladimira Popovića do Omladinskih brigada, kao i da su trenutno u toku radovi u delu ka Studentskom gradu.

– Ideja je da „izbijemo” na Tošin bunar, sa po dve trake u svakom smeru. Kada danas prolazimo kroz Blok 34, jasno je da tuda ni vozila gradskog prevoza ne mogu da prođu jer postoji samo jedna traka po smeru. Sprovodimo sve o čemu sam govorio u prethodne dve godine, dok je sa druge strane mosta omogućeno skretanje desno u Crnogorsku ulicu ka Karađorđevoj. Kada je Karađorđeva u pitanju, kocka će biti zamenjena asfaltom jer nije uslovna za toliku frekvenciju saobraćaja – naglasio je Šapić.

Gradonačelnik je rekao da očekuje da u narednih nekoliko dana bude završen posao u Bulevaru vojvode Bojovića, odnosno kružnog puta oko Kalemegdana.

– U pitanju je raskrsnica gde počinje kružni put, gde je kolovoz proširen i neće biti semafora te će saobraćaj biti mnogo protočniji. Kada za 10 do 15 dana bude postavljen asfalt umesto „kocke”, ispuniće se preduslovi da se započnu radovi za proširenje kružnog puta oko Kalemegdana, čime će biti napravljen mali unutrašnji prsten. Očekujem da svi „papiri” potrebni za taj posao budu obezbeđeni u toku jeseni. Proširenjem kružnog puta ubrzaćemo saobraćaj i izmestiti ga iz centra grada. Sve to predstavlja stvaranje uslova za period pred nama, kada na jesen bude zatvoren Stari savski most. Broj automobila koji prelazi preko Starog savskog mosta daje nam za pravo da se nadamo da neće biti prevelikih gužvi, bar ne nakon početnog perioda tokom kojeg će se ljudi navići na nove okolnosti. Sve o čemu sam govorio zaista predstavlja stvaranje uslova za normalno funkcionisanje saobraćaja u vreme velikih radova. Još pre godinu dana smo deo Balkanske ulice, kod raskrsnice sa Admirala Geprata do Nemanjine, učinili dvosmernom, pa će Gavrila Principa biti glavna saobraćajnica za vozila javnog prevoza, koja će menjati tramvaje kada ne bude Starog savskog mosta. Zemunski put će u to vreme služiti isključivo za javni prevoz. Izuzetno sam zadovoljan izgledom kružnog toka koji danas obilazimo, a kružni tokovi su definitivno nešto što Beogradu nedostaje kada je saobraćaj u pitanju. Nastavićemo ovakve stvari da radimo u drugim delovima grada – zaključio je Šapić.