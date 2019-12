R. ŠEGRT | 12. decembar 2019. 17:40 | Komentara: 0

KIKINĐANKA Karolina Kosarenko (34), samohrana majka petoro maloletne dece, do sada je živela u trošnom socijalnom stanu, koji je svakog dana mogao da se sruši. Kada su letos padale obilne kiše, ona je usred noći izvela decu u dvorište, pod oblake, kako im dotrajali krov ne bi pao na glave, o čemu su "Novosti" pisale. Ali, ove jeseni i nju je ogrejalo sunce. Dvadesetak kikindskih preduzetnika odlučilo je da do Nove godine Kristini i njenoj deci obezbede novi stan. Obnovili su dve postojeće prostorije i prave nove za kuhinju i kupatilo. Biće to udobnih četrdesetak kvadrata za Kristinu i njenu decu.

- Iz medija smo saznali u kakvim neljudskim uslovima žive ova deca. Odlučili smo da pomognemo, jer ako naša deca u 21. veku imaju sve i ovi mališani zaslužuju da imaju bar pristojne uslove za stanovanje. Svako od nas daje koliko može i želi. Renovirali smo dve postojeće sobe i zidamo dve nove u kojima će biti kupatilo i kuhinja. Sobe smo izolovali od vlage, okrečili, sredili pod, postavljamo laminat i pločice. Sada zidamo kuhinju i kupatilo u kojem će biti sve što treba. Biće ukupno četrdesetak kvadrata bez vlage, sa sigurnim krovom, dve sobe, manjom kuhinjom i kupatilom. Obezbedićemo i šporet za grejanje. Verujemo da ćemo sve završiti do Nove godine - detaljno je objasnio preduzetnik koji je nadzirao radove.





PROČITAJTE JOŠ - Vaša deca neće da uče? Ispričajte im ovu priču: Božinovići uče pod svećama, sanjaju da imaju kompjuter, na putu do škole ih presreću vukovi i šakali

Ni on ni bilo ko od njegovih kolega ne želi da im se pominje ime, kao ni ime firme. Ne treba im, kažu, "reklama", ali treba da se zna da njihova sugrađanka i petoro mališana više neće živeti ispod krova koji može da padne dok oni spavaju.

- Ovo je akcija iz čisto ljudskih pobuda. Želimo samo da stambeno zbrinemo ovu porodicu. Učestvuje nas dvadesetak, možda i tridesetak, neko daje materijal, neko novac. Ukupno ulaganje će iznositi oko 450.000 dinara - prenosi preduzetnik.

Zahvaljujući humanosti preduzetnika, Karolina će za Novu godinu, a možda i pre, svoju decu prvi put okupati u kupatilu umesto u koritu.

- U ovim sobama već sada je toplije nego što je ranije bilo. Srećna sam što će moja deca imati kupatilo. Iznenadila sam se kada je došao Igor i rekao da će mi pomoći. Pitala sam se zar ima još tako dobrih ljudi koji žele da pomognu sirotinji. Evo ima ih i hvala im mnogo - sa osmehom je pričala Karolina, koja je 11 godina živela u stanu koji joj je lokalna samouprava dodelila kao nužni smeštaj.





OSTAVLjENA

LETOS sam radila preko javnih radova. Sada nemam posao. Živimo od socijalne pomoći i dečjeg dodatka. Muž me je napustio pre dve i po godine, kada sam bila trudna sa najmlađim detetom - kaže Karolina, majka Radovana (15), Ivane (14), Saške (11), Ive (6) i Saše (2,5).