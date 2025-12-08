OVO JE CILJANI DATUM ZA ULAZAK U RAT RUSIJE I EVROPE Orban: Mađari mogu poslednji put da odluče o miru 2026.
PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da se Brisel sprema za rat sa Rusijom, kao i da već postoji ciljni datum za ulazak u rat - 2030. godina.
On je na svojoj Fejsbuk stranici napisao da je cilj programa naoružavanja koji je pokrenuo Brisel, kako bi Evropska unija bila spremna za rat do 2030. godine, koja je i ciljni datum za ubrzanu proceduru članstva Ukrajine u EU, prenosi Hirado.
- Tamni oblaci se skupljaju na nebu Evrope. Brisel se priprema za rat s Rusijom, a već postoji ciljani datum za ulazak u rat: 2030. godina - upozorio je Orban.
U tom smislu, dodao je da osnivački ugovor EU kaže da su u slučaju oružanog napada na teritoriju jedne od država članica, ostale države članice dužne da toj državi pruže svu pomoć koja im je na raspolaganju, zbog čega bi prijem ratom razorene Ukrajine u EU rezultirao trenutnim ulaskom u rat.
Prema njegovim rečima, to znači da bi sledeća godina mogla da bude poslednja mađarska izborna godina kada zaista može da odluči o pitanju rata i mira.
Koristeći primer imigracije, Orban je skrenuo pažnju na činjenicu da postoje odluke koje kasnije ne mogu da se isprave.
- Da nismo izgradili ogradu 2015. godine, migranti bi već bili ovde. Ako donesemo pogrešnu odluku 2026. godine, biće prekasno da je ispravimo do sledećih izbora 2030. godine. Utakmica se neće dobro završiti. Ko god želi mir, neka nam se pridruži - zaključio je Orban.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
"CRNI OBLACI NAD EVROPOM" Orban: Brisel se priprema za rat sa Rusijom
08. 12. 2025. u 13:02 >> 13:25
ORBAN ŠOKIRAO IZJAVOM: Evropa želi ulazak u rat, to jasno pokazuje jedna stvar
07. 12. 2025. u 12:50
EU DIPLOMATE U PANICI: Optužuju Maska i Dmitrijeva da planiraju da podele Evropu
08. 12. 2025. u 12:12
"TA KUĆA JE STVARNO UKLETA" Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku
PRVI rezultati istrage tragedije koja je otkrivena u subotu ujutru u porodičnoj kući u blizini „Slobodine“ raskrsnice u Čačku, govore da je Vladimir Čarapić (47) nožem preklao vrat svojoj majci Mili (72), a potom i svom ocu Neđu (79). Zatim je sebi istim sečivom naneo više uboda po grudima i stomaku, a na kraju je prerezao vene leve ruke i tako na smrt iskrvario.
07. 12. 2025. u 13:36
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)