Nemanja STANOJČIĆ | 07. mart 2020. 20:11 |

UHVATILA je Crvena zvezda poslednji voz za plej-of. Ubedljivom pobedom protiv košarkaša Makabija u Beogradu crveno-beli su ostali u trci za mesto među najboljih osam. Imaju skor 11-17 i na dva trijumfa su od Fenerbahčea koji drži poslednju poziciju koja vodi u doigravanje (13-15).- Ne gledajte tabelu. Ne smemo to da radimo, ako to činite, izgubićete se. Bitna je samo ona sledeća utakmica, FMP, pa Madrid. Matematička šansa za prolaz postoji. Prošle godine sam u Panatinaikosu bio u još goroj situaciji pa smo uspeli. Pre svega mi moramo da verujemo u to i da držimo papučicu na gasu - samouvereno, za "Novosti", poručuje Džejms Gist.Slično mišljenje imaju i njegovi saigrači.- Ne odustajemo od plej-ofa! Svaki put kada izađemo na teren želimo da pobedimo, bez obzira na to u kom je takmičenju. Imamo šest mečeva do kraja, ako pobedimo u svih šest prolazimo. I mi smo veliki evroligaški tim - jasan je Kevin Panter.U uspeh veruje i Lorenco Braun:- Situacija je potpuno luda u Evroligi, svi hoće to osmo mesto. Borićemo se i mi za to. Pokušaćemo da dobijemo svaki od preostalih mečeva. Borićemo se, svesni smo da neće biti lako.Situacija bi bila znatno povoljnija da se pre Makabija nisu dogodila četiri poraza u nizu.Za razliku od svojih kolega, Stratos Perperoglu spušta loptu.- Ovakva pobeda nam je bila neophodna. Uključili smo se u krug timova koji imaju šanse za prolaz, mada moramo da uradimo neke sjajne stvari da bismo do toga došli. Lako je dobiti meč kada šutiramo ovako dobro. Potrebno je da pobeđujemo i kada nas šut ne služi i da pronađete neki drugi način, pukotinu u odbrani, igru u reketu, kretanje bez lopte. Da biste osvajali titule igra u defanzivi mora da bude znatno čvršća - oprezan je iskusni Grk.Jedan od igrača koji je u poslednjih nekoliko utakmica podigao nivo igre je Gist, iako se on sa tim ne slaže:Uveren je Gist da će Lukas biti pravo pojačanje za Crvenu zvezdu.