13. jun 2020. 12:49

Ono što u celoj priči svakako raduje jeste reakcija hrtvatske javnosti, koja je redom osudila ovaj čin, od kojeg se javno ogradila i navijačka grupa Bed Blu Bojs, koji su se oglasili na svojoj Fejsbuk stranici.





- U ime Bad Blue Boys (BBB) Kustošija vam se javno izvinjavamo za poruku napisanu i objavljenu juče. Poruka je za svaku osudu i izgovora nema, ali u našu odbranu moram da kažem da to nije bilo delo svih nas, nego određenih pojedinaca koji su to digli bez da smo videli šta na njoj piše. Odgovorni za to će snositi posledice, a vas molim da nam ne zamerate, te da vam grupa ne padne u očima radi lošeg ponašanja pijanih klinaca i najgore od svega našeg propusta što to nismo odmah primetili i zabranili im. Zgroženi smo svi tekstom poruke i još jednom izvinjenje u ime svih - piše na Fejsbuk stranici ove grupe.





Jutarnji list je priču o ovom incidentu smestio u rubriku crna hronika, a za list su pristali da pričaju i stanari okolnih zgrada, koji nisu krili gađenje celokupnim performansom.





Prostački transparent pripadnika navijačke grupe zagrebačkog Dinama u petak je podjednako šokirao srpsku i hrvatsku javnost.Grupa huligana je u jednoj zagrebačkoj ulici istakla transparent "Je*at ćemo srpske žene i decu", posle čega je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.- Urlali su ‘Ubij Srbina, ubij Srbina.’ Užas. Je l’ to normalno? Pijani su palili te baklje. Hvala Bogu da imamo dobru zvučnu izolaciju u stanu pa ne moramo da slušamo urlikanje - rekao je jedan od komšija koji su u četvrtak učeve svedočili tom događaju.