Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na transparent navijača Dinama iz Zagreba, koji su se "pohvalili" ustaškim pirom usred Zagreba transparentom koji je zgrozio i Hrvate.







Naime, grupa huligana istakli su transparent na kojem piše "Je*at ćemo srpske žene i decu". Sliku pogledajte KLIKOM OVDE!





Vučiću su novinari tokom posete u Požegi u fabrici Budimka, predočili transparent huligana Dinama o kojima on nije imao lepe reči.- Oni nisu uvredili samo žene, već i decu. Ti ljudi treba da idu na lečenje, jer je očigledno da su u pitanju pedofili. A silovatelji idu uvek u istu kategoriji sa pedofilima. Šta će raditi sa ženama i decom, to više govori o njime, nego što govori o Srbima ili o našim ženama i deci. Ali siguran sam da to nije većina hrvatskog naroda, već da je to skupina onih koji koji od svoje mržnje ne znaju šta će.Vučić je istakao da konstantno doživljava napade u hrvatskim medijima i da je to zbog toga što je Srbija jača, a da mu ne pada na pamet da se izvinjava poput nekih njegovih prethodnika za Oluju, Bljesak, Jasenovac, Jadovno...- Meni su ljudi iz naših stručnih službi izmerili, svaki dan sam bio napadnut u hrvatskim medijima. Ja sam im na tome zahvalan, ne bi me napadali da bar malo ne vredim. Neke pre mene nisu ni napadali, tada nismo imali ni Budimku, ni auto-put, ni vojsku, ni policiju, nismo imali ništa, osim što smo im se dodvoravali i izvinjavali za sve.- Danas ne idemo protiv nikoga, ali ne mogu da im se izvinjavam za Oluju, za 250.000 proteranih Srba, ne mogu da se izvinjavam za Bljesak, za Jasenovac, za Jadovno i Prebilovce, ni za šta za to ne mogu i neću da se izvinjavam. Da li želimo dobre odnose u budućnosti? Da, želimo. Da li će Srbija da bude jača, hoće! Utoliko će i ti napadi biti sve jači - naglasio je Vučić.