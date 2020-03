Novosti online | 19. mart 2020. 15:48 |

Luka Jović ne blista na terenu, ali puni stupce novina potezima van fudbalskog pravougaonika. Tako je i sada kada bubamara miruje, ali ne i srpski reprezentativac. Velika prašina podigla se Jovića juče i danas. Krenulo je s komentarom premijerke Ana Brnabić o sportistima koji ne poštuju mere Vlade Srbije, nastavilo potvrdom ministra policije Nebojše Stefanovića da je "jednom sportisti napisana prijava jer nije poštovao samoizlolaciju", a onda poput bombe eksplodiralo: Krivična prijava protiv Luke Jovića, potvrđeno iz Tužilaštva.Milan Jović - Lukin otac, oglasio se i kazao da se protiv njegovog sina vodi hajka, te da nije istina da je on napustio Madrid kako bi došao na proslavu rođendana starlete Sofije Milošević."Ne znam da li se zbog nje i vodi negativna kampanja oko mog sina. Šta god ljudi mislili o njoj, ja mogu da garantujem za svoje dete da poštuje propise i da ne izlazi napolje, osim do marketa da kupi namirnice", kazao je Milan."Ja njega proveravam i preko moje ćerke, a njegove sestre, koja je s njim. Stalno smo u kontaktu i mene moja deca ne lažu. Da sam ih vaspitavao da me lažu nikada ne bi stigli do ovoga gde su sada. Luka je dobar i vaspitan momak i zaista nije korektno od medija što se stvara takva slika o njemu. Ponašaju se kao da je čoveka ubio. On je došao u Srbiju uz dozvolu kluba i nije uradio ništa loše. Mislite da ove vesti ne stižu i u Španiju? Ovo će loše uticati i na njegovu karijeru, jer kako da dokaže nekome u Realu da ništa od ovoga nije istina i da se pridržava pravila"...Jović senior još je dodao da bi svako ko krši propise trebalo da bude kažnjen, pa makar to bio i njegov sin, ali..."Podržavam vlast u apsolutno svim preduzetim merama i treba kazniti svakog ko ih krši. Ali ponavljam - moj sin poštuje sve odluke jer ovo nije situacija u kojoj bi trebalo da se šalimo. Ako ga je neko i video, to je bilo zato što je izašao do marketa da kupi nešto što mu je potrebno", zaključio je Lukin otac.Izvor: Blic