Cunami, zemljotres, požar, poplava ili jednostavno – piton kućni ljubimac na slobodi. Za junake FO KS -ovog serijala 911 već dve sezone nema dovoljno strašnog izazova. A sada u novoj seriji, odnosno spinofu procedurala koji se gleda bez treptanja 9-1-1: Teksas koji pratimo utorkom od 22.00 na FO KS naša ekipa neustrašivih seli se, sasvim logično – u Teksas. Tamo ih u novim avanturama dočekuje iskusni tim Hitne pomoći kojim komanduje Mišel Blejk (Liv Tajler) i na čiju će pomoć Oven Strand (Rob Lou) morati ubuduće da računa, ali i da joj se povinuje. U ekskluzivnom razgovoru za Film i TV portal američka glumica otkriva kako je bilo provesti jedan dan na terenu u uniformi najrealnijih superheroja – tehničara Hitne pomoći.





- Bilo je to turbulentno iskustvo od samog početka, budući da sam počela da glumim u seriji samo dve nedelje nakon što su mi ponudili ulogu. Morala sam da prođem ozbiljnu pripremu u rekordnom roku, kako bi pred kamerama makar delovalo da znam šta radim – iskrena je lepa glumica koja priznaje da joj je tokom prvih dana snimanja mnogo toga bilo strano i teško.





– Od pomoći mi je bilo to što sam, dok sam se pripremala za svoje scene, posmatrala kako funkcionišu kolege koje su ranije glumile u 911. Sećam se da su mi se svi smejali jer sam ih stalno nešto zapitkivala. Postavila sam im više od million pitanja tih prvih dana. Ali želela sam da budem što bolja kada stamen pred kamere – poručuje zvezda Gospodara prstenova.





* Da li su vaše kolege uspele u potpunosti da vam prenesu svoja iskustva tako da na pravi način osetite kako je biti deo 911?

- Oni su duže u seriji nego ja tako da su se srodili sa temom serije i njihovi saveti su mi bili dragocena pomoć. Međutim, ono što gledaoci ne znaju jeste činjenica da na setu sa nama radi mnogo pravih vatrogasaca i tehničara hitne pomoći, i zapravo njihovi saveti su ti koji su zlata vredni. Trudimo se da od njih učimo što više možemo, ali to su sve lekcije koje moramo sami da “hvatamo” u hodu. Tempo snimanja je takav da moraš da budeš veoma inteligentan i snalažljiv. Uostalom, od brzine u kriznim situacijama koje imamo u seriji zavisi vaš i život onoga koga spasavate.





* Šta vas je privuklo ovoj ulozi?

- Kada su me izvršni producenti serije Tim Minear i Brad Falchuk pozvali i predložili da se pojavim u seriji bila sam iskreno oduševljena. Živim u Londonu, gde imam veliku porodicu, pa je na neki način bila ozbiljna obaveza za mene da dođem u Los Anđeles, ali lik Mišel Blejk bio je presudan da donesem tu veliku odluku. Potpuno sam se zaljubila u nju. Mišel je malo luda, ali je odlična u svom poslu. Bilo je sjajno iskustvo gledati je kako se razvija iz epizode u epizodu. Ono što me je posebno privuklo ovoj seriji je to što ovo nije samo priča o katastrofama, već o ljudima koji stoje na braniku između života i smrti. Zapitala sam se – ko su oni? Nije lako biti 24 sata izložen najgorim stvarima koje nekoga mogu zadesiti. Šta je to što ih čini snažnima? Zahvaljujući čemu su toliko zdržljivi i otporni na sav bol koji ih okružuje i u čemu pronalaze snagu da ujutu ustanu iz kreveta i krenu u još jednu novu borbu sa smrću? To je ono što mi je bila najveća inspiracija.





* Koliko ste bliski sa svojim likom iz serije?

- Onoliko koliko možeš biti blizak sa sobom (smeh). Smatram da mi je Mišel sličnija nego bilo koji drugi lik koji sam do sada glumila u karijeri. Zaista volim da budem ona. To mi je baš zanimljivo. Pretpostavljam da mi se toliko dopala zbog toga što me zbog mog mekog glasa ljudi uvek doživljavaju kao nežnicu, a Mišel je uz taj moj svilenkasti glasić žena koja ume da se suoči sa svim strahotama kao i svaki muškarac. Na neki način i sebe tako doživljavam. Kao snažnu i izdržljivu ženu spremnu na sve izazove. Uprkos tome što sam – žena. I ne hvališem se kada to kažem. Zaista imam tu tendenciju da nikada ne stajem. Takođe, mogu postati veoma opsednuta onim što me zanima i biti fokusirana na cilj sve dok ga ne ostvarim. Istina je, ne vičem, ali sam veoma moćna osoba koja je odlična u svom poslu. Baš kao i Mišel.





* Kako je bilo igrati uz Roba Loua i ostatak glumačke ekipe?

- Svi su bili sjajni. Volim projekte u koje je uključena velika glumačka postavka. Jednostavno sa svakim glumcem sam ostvarila odličnu hemiju, i svako od nas na pravi način doprinosi tome da ovo bude sjajan šou. Takav odnos imamo od početka serije. Svi smo uvek tu jedni za druge, ispomažemo se, savetujemo se kako bi bilo najbolje odigrati neku scenu. Sećam se, kada sam prvi put došla set, snimali smo scenu velike saobraćajne nesreće u kojoj je sve bilo prilično verodostojno. Imali smo mnogo isprevrtanih automobila, a sa nama su bili i pravi vatrogasci. Imali smo zadatak da u tim kadrovima izvedemo veoma zahtevnu i složenu koreografiju našeg probijanja kroz haos, sve do žrtava nesreće. Dosta je podsećalo na plesne korake, koje smo dugo uvežbavali uporedo sa našim tekstovima. Bilo je to jedno od najzahtevnijih profesionalnih iskustava koje sam do sada imala.





* Ne možemo, a ne pitati vas – ima li nekih ljubavnih varnica između vašeg i lika Roba Loua?

- U principu, ne snimam prečesto sa njim. Odnos koji postoji među njima više bih opisala kao borbu moći, i izvesnu radoznalost koju oboje gaje jedno prema drugom, ali nisam sigurna u kom pravcu će se razvijati njihova priča. Od Roba sam naučila mnogo važnih stvari koje sam primenila u seriji. Na primer, u početku sam često, dok smo snimali, da bih objasnila svima šta se događa u nekom određenom slučaju, pravila pauzu i obraćala se ljudima koji učestvuju u toj sceni. On mi je rekao da grešim, jer kada nekom spasavate život, nema stajanja da biste kolegu lekara uputili u to šta radite, već izgovarate rečenice uporedo sa onim što radite. To su sitnice o kojima i ne razmišljate, a koje na malom ekranu, ako se ne obrati pažnja, deluju potpuno neprirodno i neuverljivo.





* Kako biste opisali svoj odnos sa televizijom?

- Istina je da nemam onoliko vremena za televiziju i filmove koliko bih volela, budući da sam veliki ljubitelj serija i filmova. Imam dvoje dece i veliku porodicu, pa sve to na neki način oduzima vreme. Ponekad baš žudim za time da sednem i odgledam neku dobru TV seriju. Otkako sam počela da radim na ovom serijalu, 911 je postala moja omiljena dnevna rutina.





* Da li je istina da biste voleli da postanete medicinski tehničar, baš kao u seriji 911: Teksas?

Sanjam o tome da postanem član Hitne pomoći. Čini mi se da sam dobar materijal za takav poziv. Nije baš da dobro podnosim krv i povrede, ali smatram da je svaka majka dovoljno obučena da se bavi ovim zanimanjem. Majke su prošle najbolje i najkvalitetnije lekcije sa ovog kursa. Imam smirenu prirodu i odlično reagujem u kriznim situacijama. Ne dozvoljavam srcu da savlada razum. Pravi profesionalac, zar ne (smeh)?