JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

25. 12. 2025. u 07:05

PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за четвртак

Dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

13.15 Al Mabarah - Safa |1-3&||1-3 (2,05)

18.00 Hapoel Petak Tikva - Hapoel Ironi Karmiel |1-2&||1-3 (2,13)

Ukupna kvota: 4,37

Ponuda je veoma slaba, gotovo da nema utakmica za igru, ali mi smo pronašli dve kombinacije golova koje zajedno donose lepu kvotu, pa ko voli nek izvoli.

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

