JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka!
Dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
13.15 Al Mabarah - Safa |1-3&||1-3 (2,05)
Ukupna kvota: 4,37
Ponuda je veoma slaba, gotovo da nema utakmica za igru, ali mi smo pronašli dve kombinacije golova koje zajedno donose lepu kvotu, pa ko voli nek izvoli.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
IDEMO PO TREĆI "GG" TIKET U NIZU: Evo današnjih predloga za igru "oba tima daju gol"
24. 12. 2025. u 08:44 >> 08:54
JURIMO POKER "SIGURICA"! Novi Tipov predlog tiketa sa tri realne kvote
24. 12. 2025. u 08:53
JUČE SMO PROŠLI: "Tip" tiket dana, naši predlozi za sredu
24. 12. 2025. u 09:03
PROŠAO JE I KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
24. 12. 2025. u 09:57
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
SRBIN NOVA SVETSKA FILMSKA ZVEZDA: Boban Marjanović u srednjovekovnom spektaklu - i svi ga se plaše (FOTO)
Boban Marjanović je kao košarkaš opčinio svet bravurama i u Evropi i u NBA ligi, a kao glumac možda najviše u "Džonu Viku", gde je "delio" filmsko platno sa Kijanuom Rivsom. Sada ima novu ulogu.
24. 12. 2025. u 17:13
RUSIJA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Letonija uradila
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
24. 12. 2025. u 12:08
Komentari (0)