PUNE RUKE POSLA ZA HITNU U BEOGRADU: Žena povređena na auto-putu prema Šidu, pomoć tražili i ovi građani
TOKOM protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna žena lakše povređena, rečeno je jutros Tanjugu u službi hitne pomoći.
Saobraćajna nesreća se dogodila u 19.23 sati, na auto-putu u smeru prema Šidu, a ženskoj osobi koja je bila lakše povređena pružena je pomoć na licu mesta.
Hitna pomoć imala je tokom noći 117 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu.
Za pomoć u najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i hipertoničari.
(Tanjug)
