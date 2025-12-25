Nesreće

PUNE RUKE POSLA ZA HITNU U BEOGRADU: Žena povređena na auto-putu prema Šidu, pomoć tražili i ovi građani

В.Н.

25. 12. 2025. u 07:09

TOKOM protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna žena lakše povređena, rečeno je jutros Tanjugu u službi hitne pomoći.

ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА ЗА ХИТНУ У БЕОГРАДУ: Жена повређена на ауто-путу према Шиду, помоћ тражили и ови грађани

Foto: D. N.

Saobraćajna nesreća se dogodila u 19.23 sati, na auto-putu u smeru prema Šidu, a ženskoj osobi koja je bila lakše povređena pružena je pomoć na licu mesta.

Hitna pomoć imala je tokom noći 117 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu.

Za pomoć u najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i hipertoničari.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UHAPŠEN DILER NA PALILULI: Krio pištolj, kokain, marihuanu...
Hapšenja i istraga

0 0

UHAPŠEN DILER NA PALILULI: Krio pištolj, kokain, marihuanu...

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su L. P. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

24. 12. 2025. u 17:28

Politika
Tenis
Fudbal
PRATIMO GA SVAKI DAN Svi detalji plana da se ubije Vojislav Šešelj: Da padne Vlada, pa da onda dođu naši

"PRATIMO GA SVAKI DAN" Svi detalji plana da se ubije Vojislav Šešelj: Da padne Vlada, pa da onda dođu naši